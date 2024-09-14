Шипов назвал вымогательством решение ВИДЕ оштрафовать Федерацию шахмат России

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что решение заменить лишение членства Федерации шахмат России (ФШР) в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на штраф является шантажом и вымогательством.

Ранее апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ удовлетворила апелляцию ФШР на решение о лишении членства и заменила его на штраф в размере 45 тысяч долларов.

«Я к этому решению отношусь отрицательно. Существенно от лишения членства ничего не менялось, наши шахматисты продолжали играть индивидуально, а команды никто никуда не пускал. Поэтому ФИДЕ решила, что раз ничего не меняется, то надо хотя бы на этом заработать. Это решение неоригинально, оно старо, как мир. Я считаю, что это просто шантаж и вымогательство», — цитирует Шипова ТАСС.