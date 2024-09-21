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ФИДЕ не будет отменять конгресс и генеральную ассамблею из-за наводнения в Будапеште

Евгений Козинов
Корреспондент
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В международной шахматной федерации (FIDE) считают, что наводнение в Будапеште, которое ожидается к концу недели, не сорвет конгресс и генеральную ассамблею.

«Местные власти заявили нам, что, несмотря на сложную ситуацию, гостинце ничего не угрожает», — сообщили ТАСС в ФИДЕ.

Конгресс ФИДЕ стартовался в Булапеште 17 сентября. Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдет 21-22 сентября.

Источник: ТАСС
Шахматы
ФИДЕ
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