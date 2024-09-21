ФИДЕ не будет отменять конгресс и генеральную ассамблею из-за наводнения в Будапеште

В международной шахматной федерации (FIDE) считают, что наводнение в Будапеште, которое ожидается к концу недели, не сорвет конгресс и генеральную ассамблею.

«Местные власти заявили нам, что, несмотря на сложную ситуацию, гостинце ничего не угрожает», — сообщили ТАСС в ФИДЕ.

Конгресс ФИДЕ стартовался в Булапеште 17 сентября. Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдет 21-22 сентября.