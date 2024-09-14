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Шипов: «ФИДЕ нам пойдет на какие-то уступки, может быть, по части ветеранов, но не более»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что полноценное возвращение российских и белорусских шахматистов на международные соревнования в ближайшем будущем маловероятно.

«Так получилось, что глава киргизской федерации предложил вернуть нас на все соревнования. Мне кажется, что при нынешней политической обстановке полноценно вернуть нас на международные турниры, да еще и с гимном, флагом в ближайшее время почти невозможно или маловероятно. Но за это биться надо и продолжать добиваться своего восстановления. Допускаю, что на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) нам пойдут на какие-то уступки, может быть, по части ветеранов, но не более», — цитирует ТАСС Шипова.

16 марта 2022 года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение действует до 1 января 2025 года.

Источник: ТАСС
Шахматы
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