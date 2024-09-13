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В ФИДЕ отменили решение о лишении членства Федерации шахмат России

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Апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства ФШР.
Фото Global Look Press

Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР), сообщают РИА Новости на сайте организации.

7 июня ФИДЕ лишила ФШР членства в организации на два года после жалоб шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца. После этого ФШР подала апелляцию на данное решение.

Апелляция была удовлетворена по одному из двух пунктов. Двухлетнее отстранение ФШР заменено штрафом в размере 45 тысяч евро. В случае неуплаты в течение трех недель со дня принятия решения ФШР грозит исключение из членов ФИДЕ на один год.

Источник: РИА Новости
Шахматы
ФИДЕ
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