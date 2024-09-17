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Смагин уверен, что российским шахматистам вернут флаг и гимн

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в ближайшем будущем позволит россиянам выступать с национальным флагом и гимном на всех официальных соревнованиях.

«Я думаю, у нас очень хорошие шансы на положительное решение, что нам уже на конгрессе вернут флаг и гимн. У нас хорошие позиции, так как многие понимают бессмысленность санкций. Нас отстранили по политическим причинам, а спорт не должен подвергаться влиянию политики», — цитирует Смагина ТАСС.

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

Источник: ТАСС
Шахматы
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