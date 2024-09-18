Филатов считает, что ФИДЕ может стать примером объединения людей для других федераций

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что международная шахматная федерация (ФИДЕ) может стать примером объединения спортсменов для других спортивных федераций.

«Шахматы — это лучшая площадка, где могли бы встречаться представители и России, и Украины, и Белоруссии. И здесь ФИДЕ должна своими действиями показать, что мы как международная федерация объединяем людей, а не разъединяем. Более того, ФИДЕ может стать примером и для других спортивных федераций и организаций: политику надо оставить в стороне и позволить спортсменам конкурировать друг с другом», — цитирует Филатова ТАСС.

17 сентября в Будапеште (Венгрия) начался конгресс ФИДЕ, на котором будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов.