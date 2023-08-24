Карлсену наконец-то покорился Кубок мира. Какой большой победы теперь не хватает в его коллекции?

Бронза и гарантированное место в турнире претендентов-2024 достается Фабиано Каруана.

С пятой попытки Магнус Карлсен становится обладателем Кубка мира-2023, который завершился в Баку. В финальном матче на тай-брейке 16-й чемпион мира обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Карлсен выиграл у соперника первую партию (хотя и имел в ней проблемы) и свел к ничьей вторую. Таким образом, в своей карьере 32-летний норвежец завоевал все главные индивидуальные призы в шахматах. Не хватает только командных побед, которых практически невозможно достичь со сборной Норвегии. Особенно если речь про Всемирную шахматную олимпиаду. На последних Играх-2022, которые проходили в индийском городе Ченнай, норвежцы во главе с многолетним первым номером рейтинга заняли только 59-е место.

Фото AFP

Мастер-класс

Прагг начал тай-брейк белыми и выбрал один из старейших дебютов — итальянскую партию. 18-летний индиец играл очень солидно, получив небольшой перевес в самом начале партии. Однако он улетучился после первой же неточности, когда Рамешбабу сделал ход «конь ф5». После этого соперники быстро разменяли ферзей, и наступил эндшпиль.

В нем Магнус заиграл быстро, но в меру слабо для своего таланта. У белых вновь образовался незначительный перевес, а на часах у каждого гроссмейстера оставалось по пять минут. Только в отличии от экс-чемпиона мира Прагг стал играть медленно, а загнав себя в цейтнот, сделал пару нехарактерных зевков. Черные начали активную атаку на королевском фланге и результативно завершили партию двойным ударом.

После такого обидного поражения Праггу надо было выигрывать на заказ черными. Магнус, даже находясь не в лучшем физическом состоянии, допустить такого не мог. В сицилийской защите ученик Виши Ананда получил слабую позицию. Карлсен вполне мог играть на победу, но не стал откладывать свой триумф, предложив ничью. Так великий норвежец завоевал свой первый Кубок мира. Ранее его лучшим результатом был выход в полуфинал. В 2007 году Магнус проиграл Гате Камскому, а в 2021-м — Яну-Кшиштофу Дуде.

«Для него это значимая победа, он долго к ней шел, — отметил «СЭ» вице-президент ФШР Сергей Смагин. — Магнус подтвердил, что в рапиде и в блице он по-прежнему сильнейший шахматист мира. В классике все не так однозначно. Какие его следующие цели? Раньше Карлсен говорил, что хочет добраться до отметки рейтинга 2900, но, похоже, что это стало маловероятно (после Кубка мира он прибавил 3,8 пункта, его рейтинг составляет 2838. — Прим. «СЭ»). Наверное, дальше он будет играть в коммерческих соревнованиях. Так как уже сказал, что в следующем чемпионском цикле участвовать не будет. Это означает, что борьба за звание чемпиона мира резко обострится. Многие в отсутствие Магнуса имеют отличные шансы не только выиграть турнир претендентов, но и обыграть Дин Лижэня в чемпионском матче. Нас ждут очень интересные два года».

При этом эксперт считает, что Карлсен вряд ли захочет менять спортивное гражданство ради возможности выиграть Всемирную олимпиаду. «Он будет скорее работать над тем, чтобы усилить сборную Норвегии. Я уверен, что ради этого достижения Магнус не смотрит в сторону США».

Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандха. Фото AFP

Путевки в Торонток

За победу в Кубке мира-2023 Карлсен заработал 110 тысяч долларов. Прагг — 80 тысяч, но главное, что он завоевал путевку на турнир претендентов, а также, наверняка, получил огромную уверенность в своих силах. В Торонто-2024 индиец вполне может показать себя.

Напомним, что в Баку он обыграл Давида Навару, второго «сеяного» Хикару Накамуру и Ференца Беркеша, который до этого выбил из борьбы Руслана Пономарева и Никиту Витюгова. В четвертьфинале Рамешбабу прошел своего партнера по сборной и близкого друга Арджуна Эригайси. Причем в классику он смог отыграться на заказ черными, а на тай-брейке все закончилось в пользу Прагга только в седьмой блиц-партии. В полуфинале им был бит участник матча-2018 за корону Фабиано Каруана, а в финале под угрозой был сам Магнус.

Кстати, Каруана стал бронзовым призером Кубка мира-2023 и теперь точно сыграет в своем пятом турнире претендентов. В Канаду поедет и Ниджат Абасов, если Магнус сдержит слово и откажется от своей путевки (вероятность 99%).

Азербайджанский гроссмейстер мог смело рассчитывать на третье место. 28-летний гроссмейстер выиграл первую партию у подавленного Фаби, но позволил американцу отыграться на заказ белым цветом. Хотя долгое время на доске стояла абсолютно ничейная позиция, но Ниджат, видимо, не выдержал напряжения, допустив пару грубых зевков. На тай-брейке титулованный Каруана уже не оставил шансов сопернику, выиграв обе партии. Хотя Абасов в любом случае главное открытие турнира. Наряду с Нюргул Салимовой они показали самые неожиданные перформансы.