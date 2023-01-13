Якутск готовится принять первый этап Кубка России

С 24 января по 1 февраля в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия), крупнейшем художественном собрании на северо-востоке Сибири, пройдет первый этап Кубка России по шахматам 2023 года.

В Кубке главы Республики Саха (Якутия) выступит ряд ведущих шахматистов страны: обладатель Кубка России 2022 года Борис Грачев, старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия, самый молодой гроссмейстер России Володар Мурзин, известный тренер и журналист Дмитрий Кряквин, первый гроссмейстер Бурятии Антон Шомоев. Якутию будут представлять сильнейшие шахматисты республики. Всего ожидается порядка 60-70 участников. Общий призовой фонд составит 1 миллион 100 тысяч рублей.

В рамках обширной дополнительной программы состоятся лекции, мастер-классы и сеансы одновременной игры. Шахматное соревнование такого высокого официального статуса проводится в республике впервые и является первым крупным мероприятием в рамках 100-летия физкультурного движения в Якутии.