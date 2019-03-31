В Шамкире состоялось открытие шестого Мемориала Вугара Гашимова

В Азербайджане стартовал традиционный турнир.

На церемонии выступили глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, вице-президент SOCAR Халик Мамедов, официальный представитель Synergy Group Фарид Гусейнов, отец Вугара Гасым Гашимов, вице-президент ФИДЕ и вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Маир Мамедов, а также вице-президент Федерации шахмат Азербайджана, главный арбитр турнира Фаик Гасанов, который представил всех участников и провел жеребьевку.

Участники получили следующие стартовые номера:

1. Аниш Гири, 2. Сергей Карякин, 3. Александр Грищук, 4. Теймур Раджабов, 5. Вишванатан Ананд, 6. Давид Навара, 7. Магнус Карлсен, 8. Шахрияр Мамедьяров, 9. Дин Лижэнь, 10. Веселин Топалов.

Пары 1-го тура:

Гири – Топалов, Карякин – Дин Лижэнь, Грищук – Мамедьяров, Раджабов – Карлсен, Ананд – Навара.

Игровые дни: 31 марта – 4 апреля, 6-9 апреля. Выходной: 5 апреля.

Начало туров – в 14:00. Последний тур стартует в 13:00 (мск).