В Костроме продолжаются чемпионаты России по спорту слепых

В мужском турнире после пяти туров классической программы лидируют фавориты. Пять шахматистов набрали по 4 очка: среди них четверо являются действующими победителями последней Всемирной шахматной олимпиады среди незрячих и слабовидящих спортсменов в составе сборной России. Это Алексей Смирнов (Пермский край), Евгений Суслов (Ивановская область), Станислав Бабарыкин (Московская область) и Максим Ермаков (Костромская/Астраханская области), а также примкнувший к ним москвич Алексей Комиссаров. Спортсменам осталось провести четыре тура.

В соревнованиях среди женщин завершился четвертый тур. Римма Шарыкина из Воронежской области победила Елену Седенко из Республики Крым, Шафига Валнер (Республика Башкортостан) оказалась сильнее Валентины Шкляр (Тюменская область), а Анастасия Самсонова (Московская область) заставила капитулировать хозяйку поля Ольгу Соколову. Таким образом, за три тура до конца классической программы Шарыкина, Самсонова и Валнер опережают остальных на два очка. При этом именно представительница Республики Башкортостан имеет лучшие шансы в борьбе за первое место, так как у нее есть запасная игра.

Дмитрий Андреев