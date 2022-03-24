Карякин и Хисматуллин встретились со свердловскими юниорами

Свердловскую область посетили чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, обладатель Кубка мира, вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин и его тренер гроссмейстер Денис Хисматуллин. Они провели встречи с юными шахматистами Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

На встречах с гроссмейстерами ребят интересовало буквально все: как готовиться к партиям, какие дебюты лучше играть, как повысить свой уровень понимания шахмат, какие отношения у Карякина с чемпионом мира Магнусом Карлсена, трудно ли заставить гроссмейстера тренироваться.

— Я неоднократно бывал в Свердловской области, Екатеринбурге, — сказал Сергей Карякин. — С удовольствием приезжаю на Урал. Здесь огромный интерес к шахматам, много талантливых детей. Сейчас увидел отличный клуб в Верхней Пышме. Спасибо президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симановскому и исполнительному директору федерации Альберту Степаняну за все, что они делают для развития нашей игры.

Денис Хисматуллин отметил хороший уровень подготовки участников сеанса.

Алексей Козлов