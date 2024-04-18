Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание партий и где смотреть трансляцию 12 тура

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В четверг, 18 апреля, соперником Яна Непомнящего будет Рамешбабу Прагнанандха (Индия). В женском турнире в 12-м туре Екатерина Лагно сыграет с Лэй Тинцзе (Китай), а Александра Горячкина — с Хампи Конеру (Индия)).

Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 18 апреля

Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия).

Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Турнир претенденток по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 18 апреля

Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай).

Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия).

Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание