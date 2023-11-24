В ФШР сожалеют об отказе Карякина выступать за сборную России на турнире ШОС

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал, что руководство организации сожалеет об отказе гроссмейстера Сергея Карякина выступать за сборную страны на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

«У Сергея другие приоритеты: он сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших гроссмейстеров страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьется высоких результатов», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао.

В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. 33-летний спортсмен является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).