Стал известен состав сборной России по шахматам на турнир ШОС

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев назвал состав сборной России на турнир Шанхайской организации сотрудничества.

«Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира по рапиду-2018, чемпион России-2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в «Большой швейцарке», и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан — один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев.

Как известно, мы предлагали возглавить команду Сергею Карякину, но он отказался, поскольку у него другие приоритеты: гроссмейстер сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших шахматистов страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьется высоких результатов".

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в Циндао, Китай. Помимо России, организаторы пригласили к участию сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Китай выставит три дружины. Каждая команда будет включать в себя трех игроков (двоих мужчин и одну женщину) и капитана.