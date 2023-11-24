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Сегодня, 10:00

Стал известен состав сборной России по шахматам на турнир ШОС

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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев назвал состав сборной России на турнир Шанхайской организации сотрудничества.

«Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира по рапиду-2018, чемпион России-2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в «Большой швейцарке», и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан — один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев.

Как известно, мы предлагали возглавить команду Сергею Карякину, но он отказался, поскольку у него другие приоритеты: гроссмейстер сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших шахматистов страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьется высоких результатов".

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в Циндао, Китай. Помимо России, организаторы пригласили к участию сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Китай выставит три дружины. Каждая команда будет включать в себя трех игроков (двоих мужчин и одну женщину) и капитана.

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