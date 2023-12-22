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Карякин о борьбе Крамника с читерством: «Он борется с ветряными мельницами»

Карякин высказался о борьбе Крамника с читерами
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о высказался о расследовании Владимира Крамника относительно выявлении онлайн-читеров.

«Дело в том, что доля истины в словах Крамника есть. Но, во-первых, это невозможно доказать, а во-вторых, он борется с ветряными мельницами. Потому что очень много читеров сейчас. А американская платформа Chess.com недружественна к нам. И не будет перед Крамником открывать какие-то секреты и тайны. Даже если там есть читеры, она будет их покрывать и ничего не расскажет. Крамник при всем его благородном желании вряд ли победит в этой истории. Нужно ли вести борьбу, если появится аналогичная по масштабу платформа в России? Да. Конечно, да. Не уверен, что это можно полностью побороть. Но по крайней мере если ставить правильных администраторов — гроссмейстеров, чемпионов мира, шансы выявить читеров будут гораздо больше», — приводит слова Карякина «Известия».

Источник: https://iz.ru/1624383/aleksei-fomin/putin-vydvinulsia-slava-bogu-vse-khorosho
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