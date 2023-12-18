Тренер сборной России отметил величие Магнуса Карлсена

Чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Найер в интервью «СЭ» назвал гроссмейстера из нового поколения, кто ему наиболее импонирует.

— Магнус Карлсен в прошлом году сделал золотой дубль на ЧМ по рапиду и блицу. Невероятный результат?

— Да, причем уже в третий раз в своей карьере. Не зря говорят, что Магнус — лучший шахматист в истории. Наряду с Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом. — Прим. «СЭ») или даже выше. Хотя, наверное, если во времена Каспарова эти турниры также проходили каждый год, то он тоже мог получить 15 титулов по рапиду и блицу. Я не исключаю такого. На мой взгляд, это шахматисты примерно одного калибра.

— Магнус еще долго будет на вершине?

— Сейчас интересно наблюдать, как он будет играть с молодыми. Обычно даже великие чемпионы обыгрывают своих сверстников, обыгрывают тех, кто слегка помоложе их, но следующее поколение обычно их тормозит. Сейчас Магнусу явно противостоит новое поколение. Гроссмейстеры младше норвежца на 12 лет и больше. А в шахматах цифра 12 — магическая (разница в возрасте между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, Каспаровым и Владимиром Крамником составляет 12 лет. — Прим. «СЭ»). Пока Карлсен более-менее удачно им противостоит.

— Кто вам больше всего импонирует из нового поколения?

— Пожалуй, назову Арджуна Эригайси. Меня впечатлили его партии в этом году. Я не говорю, что он станет следующим чемпионом мира, но за его игрой мне наиболее интересно следить.