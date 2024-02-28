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28 февраля, 20:45

Теймур Раджабов объяснил, почему Чучелова можно считать шахматным Гвардиолой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с российским тренером Владимиром Чучеловым.

— Вы работали с Владимиром Чучеловым, который сейчас занимается с Леньером Домингесом. Его можно назвать шахматным Гвардиолой?

— Да, он топ-тренер. Также работал с Фабиано Каруаной, Анишем Гири, Хоу Ифань.

— В чем его фишка?

— Есть моменты, когда он смотрит много одинаковых позиций с разными шахматистами. Это самый быстрый путь достичь истины. На его взгляд, лучше делать апдейты по разным дебютам, чем заниматься одному, скрывать от кого-то свои якобы наработки. На самом деле шахматы прогрессируют. Каждая позиция уточняется. Владимир считает, что надо действовать как в медицинских исследованиях. У кого-то где-то есть наработки, все делятся ими между собой и приходят к определенным открытиям. И когда ты все время в этой работе, ты постоянно следишь за трендами, все знаешь. Чучелов никогда не считает минуты. Всегда в процессе, забывает про время. Способен тренировать по 10 часов в день, очень амбициозный, нацелен на результат. Он старается добиться успехов, до которых сам не смог добраться, через своих учеников. Один из лучших в своей профессии, может, и лучший.

Магнус Карлсен и&nbsp;Теймур Раджабов. «В шахматах нет доминирующих юниоров, Карлсен по-прежнему недосягаем». Интервью Раджабова

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