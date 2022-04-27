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Стали известны подробности гибели юной шахматистки в Сочи

В результате следствия стали известны подробности трагической гибели юной шахматистки в Сочи
Читать «СЭ» в
Трагедия в шахматах.
Фото Global Look Press

Стали известны подробности гибели юной шахматистки в Сочи в результате нападения на нее собаки в Сочи. По информации ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, 12-летняя девочка по имени Полина перелезла через забор на закрытую территорию.

Отмечается, что девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят. Затем она перелезла через ограду, чтобы их покормить. Тогда на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, не совместимые с жизнью.

«Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

Полина приехала в Сочи на первенство России по шахматам. В микрорайоне Лоо из-за ее гибели досрочно прекращены шахматные турниры. Соревнования не будут возобновлены до окончания следствия и выяснения всех причин случившегося.

Федерация шахмат России уже выразила глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/14488589
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