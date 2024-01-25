Смагин отметил, что партия Непомнящего и Дин Лижэня в турнире в Вейк-ан-зее была невысокого качества

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением о партии между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в турнире в Вейк-ан-Зее.

«Конечно, у Яна остался груз недосказанности после поражения в матче за мировую шахматную корону, поэтому любой матч против Дин Лижэня является принципиальным. Несмотря на то что Дин Лижэнь находится не в лучшей форме, победы над ним всегда важны с точки зрения психологии, и Ян молодец, что смог его обыграть. Что касается самой игры, она была невысокого качества, но спортивный результат здесь намного важнее», — приводит ТАСС слова Смагина.

Непомнящий обыграл Дин Лижэня белыми фигурами в десятом туре турнира в Вейк-ан-Зее. В апреле 2023 года российский шахматист уступил представителю Китая в матче за мировую шахматную корону.