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Сегодня, 13:49

Смагин назвал восьмилетнего Шогджиева будущим российских шахмат

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал успешное выступление восьмилетнего Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду в Узбекистане.

«Для нас Роман не является открытием, мы уже очень давно следим за ним. Он очень талантливый игрок, уже много выиграл по своему возрасту. Я считаю, что Роман — это будущее российских шахмат. Не знаю, какое место он в итоге займет, просто порадуемся за него», — приводит ТАСС слова Смагина.

В первом туре Шогджиев обыграл 28-летнего чемпиона Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана, а во втором раунде — 25-летнего норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена.

По итогам семи партий в турнире юный спортсмен набрал 3 очка и занимает 130-е место в таблице соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/19644497
Шахматы
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