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Сегодня, 13:08

8-летний россиянин Шогджиев обыграл 28-летнего узбека и 25-летнего норвежца на чемпионате мира по рапиду

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев одержал две победы на чемпионате мира по рапиду в Узбекистане.

В первом туре Шогджиев обыграл 28-летнего чемпиона Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Во втором раунде россиянин оказался сильнее 25-летнего норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена.

По итогам семи партий на турнире Шогджиев одержал две победы, потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. Спортсмен набрал 3 очка и занимает 130-е место в таблице соревнований после двух дней.

Шогджиев — чемпион мира среди мальчиков до восьми лет.

Шахматы
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