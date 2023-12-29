Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:00

Шипов считает, что шахматистка Боднарук переживает вторую молодость

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что чемпионка мира по быстрым шахматам россиянка Анастасия Боднарук переживает вторую молодость.

«У нее наступила классическая вторая молодость, она играла на высоком уровне, но о ней стали подзабывать. Осенью она выиграла чемпионат России по быстрым шахматам, что позволило нашей шахматной федерации отправить ее на турнир стран ШОС, где она хорошо сыграла. Я думаю, что на этом чемпионате мира она провела лучшие дни в своей шахматной карьере, хочется ее и всех любителей шахмат в России поздравить с этой победой», — приводит слова Шипова ТАСС.

28 декабря 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Россиянка также является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной страны (2015).

Источник: ТАСС
Шахматы
0
Читайте также
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боднарук рассказала, что турнир ШОС помог ей в подготовке к чемпионату мира по рапиду

Смагин считает, что Карлсену будет нелегко выиграть чемпионат мира по блицу

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости