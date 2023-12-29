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Сегодня, 15:06

Смагин считает, что Карлсену будет нелегко выиграть чемпионат мира по блицу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что конкуренция на чемпионате мира по блицу будет более острой, чем на турнире по рапиду.

«Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра будет более конкурентная, и ему будет непросто защитить свой титул. Уверен, основные конкуренты подтянутся и навяжут ему борьбу. Если говорить о наших спортсменах, то в блиц мы играем очень сильно, и нашим лучшим игроком является Ян Непомнящий, он на голову сильнее всех остальных россиян в этой дисциплине. Неплохо играет Даниил Дубов, но объективно Непомнящий сейчас намного сильнее», — приводит слова Смагина ТАСС.

28 декабря Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан). Норвежец также является действующим чемпионом мира по блицу.

Источник: ТАСС
Шахматы
Магнус Карлсен
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