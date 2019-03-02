Сергей Карякин: "Командный чемпионат мира - один из важнейших для меня турниров"

Командный чемпионат мира по шахматам станет одним из самых важных турниров в сезоне для российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Командный чемпионат мира пройдет в Астане с 4 по 15 марта. Сильнейшую команду мира буду выявлять сборные России, Китая, США, Азербайджана, Ирана, Англии, Польши, Индии, Казахстана и Египта.

– Командный чемпионат мира, который стартует в Астане, – это, безусловно, один из важнейших для меня турниров в этом сезоне, – цитирует ТАСС Карякина. – Выступать за сборную России – это ответственность, но и почет. Я буду выступать на первой доске – команда доверила мне эту честь, а значит предстоят сражения с самыми сильными соперниками. Постараюсь показать все, на что я способен.