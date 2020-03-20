Рауф Мамедов: «Дин послушал меня и накатил 100 грамм!»

В Екатеринбурге завершился третий тур претендентского турнире ФИДЕ. Первую победу одержал китаец Дин, который переиграл одного из главных фаворитов — американца Фабиано Каруану, остальные поединки завершились вничью. Пятикратный чемпион Европы Рауф Мамедов комментирует итоги трех туров.

— Что ж, это интересно. Третий тур и две французские защиты, — сказал Мамедов. — Конечно, внимательный читатель скажет, что в противодействии Грищук — Хао была разыграна «Русская партия», но потом на доске стоял чистый разменный вариант из страны, откуда родом Дюма, Наполеон, Гризманн и еще тысячи известных людей Франции.

Начнем с партии Алексеенко — Непомнящий. Кирилл явно не читает наши обзоры и никак не может справиться с волнением. У него было два момента, когда он мог доставить Яну серьезные неприятности и даже выиграть. Что касается Яна, то мне кажется, что он некомфортно себя чувствует в зале, куда-то торопится. После ошибки Алексеенко у него было на часах почти 60 минут на размышление, но он продолжал давить на кнопку. В результате вместо шансов на победу — ничья. Сам поединок был интересный, острый, но, к сожалению, качество игры оставляет желать лучшего. И Кирилл, и Ян имели возможность победить, но прошли мимо выгодных продолжений

Что касается еще одного участника из России — Саши Грищука, то я не пойму, почему он никак не может реализовать перевес. Сегодня выходной и опять бы посоветовал ему хорошенько выспаться. Я очень за него болею и вижу, что уже третий раз он переигрывает оппонента. Ван Хао имел большие проблемы, но сумел выкрутиться. Но это опять происходит из-за того, что у Грищука вечная проблема с цейтнотом.

Меньше всего я анализировал дуэль Гири и Вашье. До какого-то времени они играли по линии известной партии Томашевский — Непомнящий. Потому Максим свернул, испугавшись домашней подготовки Гири. Позиция была интересной для любителей защиты Грюнфельда. Но Гири так устал во втором туре, что проверив Вашье, решил скатиться на мирные рельсы.

Перейдем к главной интриге тура. Почти «мертвый» Дин из Китая и американец итальянского происхождения Каруана, где чума нашего века в самом разгаре. По-моему в отличие от Алексеенко, китаец читает «СЭ», и он последовал моей рекомендации и накатил 100 грамм (хватит уже). И он тут же превратился в настоящего железного монстра, который не проигрывал по 100 классических партий подряд. Несмотря на то, что Фаб принес из дома новинку и применил ее на девятом ходу, играл здорово, по первой линии.

И это при том, что у него на часах было десять минут против девяноста у соперника. Такая победа дорого стоит при том, что до этого Каруана смотрелся просто непробиваемо. Даже мой одноклассник Нариман, который живет в США, в Чикаго и болеет за Каруану написал мне, что я думаю об это партии сразу после ее окончания (теперь весь мир следит за шахматами в связи с полным отсутствием других видов спорта из-за коронавируса). Я ему сразу ответил, что Фабиано просто не оценил Дина и решил его добить. А мне кажется, что китаец просто всех перехитрил. Все думали, что он уже убит, а он так воскрес, что теперь я бы рискнул на него поставить. Вот именно рискну. Мне кажется, что он главный фаворит за первое место. Звучит безумно, но проверим в конце. А я поздравляю всех любителей шахмат с тем, что в соревновании появилась бешеная интрига.

Напомним, что Непомнящего и Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Алексеенко личный спонсор — компания «СИМА-ЛЕНД».

Все о турнире

Призовой фонд — 500 тысяч евро.

Состав: Фабиано Каруана (США, 2842), Дин Лижэнь (Китай, 2805), Александр Грищук (Россия, 2777), Ян Непомнящий (Россия, 2774), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767), Аниш Гири (Нидерланды, 2763), Ван Хао (Китай, 2762), Кирилл Алексеенко (Россия, 2698).

Дополнительные показатели при дележе мест: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Зоннеборн-Бергер. Если они не выявляют победителя, назначается тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.

Результаты 3-го тура: Дин Лижэнь — Каруана 1-0. Грищук — Ван Хао, Гири — Вашье-Лаграв, Алексеенко — Непомнящий ничьи.

Положение после 3-х туров: 1-3. Непомнящий, Ван Хао, Вашье-Лаграв — по 2 очка. 5. Каруана, Грищук — по 1,5. 6-8. Динu Лижэнь, Алексеенко, Гири — по 1.

Пары 4-го тура: Вашье-Лаграв — Грищук, Каруана — Непомнящий, Ван Хао — Алексеенко, Дин Лижэнь — Гири. (Этери Кублашвили)