Ольга Баделько войдет в состав женской сборной России

Мы рады объявить о том, что женскую сборную ожидает пополнение: в состав команды войдет международный мастер 20-летняя Ольга Баделько, осенью 2021 года перешедшая в Федерацию шахмат России из Беларуси. Сейчас спортсменка находится в процессе оформления российского гражданства

Старший тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский: «Ольга — очень сильная, перспективная шахматистка. Год от года она прибавляет в своем мастерстве и, конечно же, она станет очень важным приобретением для нашей сборной и достойно заменит Александру Костенюк. Она уже проводит сборы вместе с нашей командой».

Ольга Баделько: «Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более, что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные».

Ольга Баделько -международный мастер (2019), женский гроссмейстер (2019). Многократная чемпионка Беларуси в различных возрастных категориях, чемпионка Европы до 16 лет. Победительница клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России по рапиду и блицу в составе команды «Южный Урал».