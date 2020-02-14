Олег Матыцин: «Шахматы помогают достичь результата в любом виде спорта»

В Министерстве спорта Российской федерации завершилась жеребьевка шахматного турнира претендентов, который пройдет с 16 марта по 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге. Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о важности шахмат в жизни каждого человека и сказал, что для нашей страны важно поделиться имеющимся опытом со всем шахматным миром

— Шахматы имеют великие традиции в Российской Федерации, — сказал Матыцин. — Мы очень рады, что Международную федерацию возглавляет наш соотечественник, Аркадий Дворкович. И весь тот богатый опыт и культуру шахмат будет очень правильно перенести в мировой шахматный мир. И шахматы — это тот вид деятельности, который помогает достичь результата не только в любом виде спорта, но и в жизни. И мы обсуждали идею, чтобы шахматы стали одной из частей образовательной программы в школах (Петр Григоренко)

Турнир претендентов FIDE — одно из ключевых событий в шахматном мире. Всего в Турнире претендентов по итогам отборочных состязаний примут участие 8 гроссмейстеров из России, Китая, США, Азербайджана, Нидерландов.

От России выступят три ведущих шахматист — Александр Грищук, победитель серии Гран-при FIDE, трехкратный чемпион мира по блицу, №4 в мировом рейтинге; Ян Непомнящий, второй призер серии Гран-при FIDE, №5 в мировом рейтинге, единственный гроссмейстер в ТОП-10, имеющий положительный личный счет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном; Кирилл Алексеенко, молодой талантливый гроссмейстер, стремительно врывающийся в мировую шахматную элиту. (Петр Григоренко)