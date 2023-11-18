Непомнящий одержал шесть побед в девяти партиях на этапе Grand Chess Tour

Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл шесть из девяти партий первого дня блиц-турнира в четвертом этапе турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

33-летний россиянин белыми фигурами обыграл американцев Рэя Робсона, Фабиано Каруану и Джеффри Сюна, а также проиграл американцу Уэсли Со и французу Алирезе Фирудже. Черными фигурами Непомнящий обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, американца Самуэля Севяна, вьетнамца Ле Кван Льема, но не смог одолеть Аниша Гири из Нидерландов.

Соревнования завершатся 19 ноября. В турнире участвуют десять шахматистов, которые сыграют сначала турнир по рапиду, а затем — по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии.