Непомнящий выиграл две партии из трех в третий день этапа Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл две игры в третий день четвертого этапа турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Россиянин одержал победы белыми фигурами над американцем Уэсли Со и вьетнамцем Ле Кван Льема, но проиграл представителю США Рэю Робсону черными.

Соревнования завершатся 19 ноября. В турнире участвуют десять шахматистов, которые сыграют сначала турнир по рапиду, а затем — по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии.