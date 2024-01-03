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Сегодня, 09:18

Карякин признался, что из-за публичной поддержки СВО его заработки снизились как минимум в два раза

Виктория Кравченко
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Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что из-за публичной поддержки СВО его доход снизился в два раза. Он отметил, что хорошо зарабатывал на международных турнирах и получал большие призовые.

«И когда выигрывал чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу, и когда играл матч за звание чемпиона мира по классическим шахматам — это были серьезные заработки. С другой стороны, мне приятно, что я за свою жизнь уже успел создать какую-то подушку безопасности. Я не скажу, что вообще финансово независим, это было бы неправдой. А доходы упали минимум в два раза, а, может быть и больше», — цитирует Карякина РИА «Новости».

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что в международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240103/karyakin-1919373495.html?in=l
Сергей Карякин (шахматы)
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