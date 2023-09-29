Журова считает, что шахматистка Костенюк может вернуться в Россию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывания 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, сменившей спортивное гражданство с российского на швейцарское.

«Мне показалось, риторика ее разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко россиянка призналась, что «уже не могла больше физически быть частью этого». Шахматистка пояснила, что, когда играла за Россию, государство использовало ее имя.

Спортсменка получила возможность выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.