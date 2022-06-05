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На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР Александр Никитин

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В ночь 5 июня на 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и наставник Гарри Каспарова Александр Никитин, информирует пресс-служба Федерации шахмат России.

«Игровой зал становился моим Олимпом, когда Гарри (Каспаров) выигрывал, и превращался в Голгофу, когда он терпел неудачу. Долгое время я настолько хорошо «чувствовал» его, что мог почти без ошибки определить, над каким ходом он сейчас думает, нравится ли ему позиция или нет. Несколько лет я был своеобразной психологической опорой, увеличивая его уверенность во время борьбы», — опубликовали цитату Никитина на официальном сайте Федерации шахмат России.

Никитин был удостоен званий «заслуженный тренер Азербайджанской ССР» в 1980 году и «заслуженный тренер СССР» в 1986 году. В 21 веке одним из первых был удостоен звания «Сеньор-тренер ФИДЕ» (2004).

Источник: https://ruchess.ru/news/all/ushyel_iz_zhizni_zasluzhennyy_trener_sssr_aleksandr_sergeevich_nikitin_1935_2022/
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