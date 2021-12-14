Карлсен назвал единственное условие, при котором сыграет следующий матч за звание чемпиона мира

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что матч за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего мог стать последним в его карьере.

«Возможно, эти слова многих разочаруют. Если кто-то другой, кроме Алирезы Фирузджи, выиграет турнир претендентов, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира.

На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Яном Непомнящим — прим. «СЭ») должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные.

Но это не значит, что я оставляю шахматы. Просто я могу попытаться добиться гораздо больше», — цитирует Карлсена VG.

Для норвежца эта успешная защита титула стала четвертой. В 2014 году Магнус победил индийца Вишванатана Ананда, в 2016-м — россиянина Сергея Карякина, а в 2018-м — американца Фабиано Каруану.