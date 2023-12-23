Горячкина о победе в Кубке мира: «Восполнила пробел»

Вице-чемпионка мира, четвертый номер рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» рассказал о своей победе на Кубке мира-2023, которая позволила россиянке отобраться на турнир претендентов-2024.

— Победа в Кубке мира — самое яркое шахматное событие в этом году?

— Это самое яркое событие за последние лет пять. Всегда хотела выиграть турнир по нокаут-системе. Было много попыток, но всегда не получалось. На предыдущем Кубке мира дошла до финала, но проиграла его (в 2021 году в Сочи Александра проиграла своей тезке Александре Костенюк. — Прим. «СЭ»). В этот раз, скажем так, восполнила пробел. В очень плотной борьбе, как полагается.

— В августе в Баку стояла страшная жара, которую вы тяжело переносите. В конце турнира плохо себя чувствовали. Плюс с вами не было тренера...

— То, что не было тренера, — это моя обычная история. Часто бываю на турнирах одна. С жарой справлялась легко: просто не выходила на улицу до вечера, а если говорить про состояние, то турнир длинный. Где-то да просквозит.

— Вы по-прежнему занимаетесь только с отцом?

— Папа больше оказывает моральную поддержку, очень хорош в психологии. Не то что он совсем не лезет в шахматную часть, но больше помогает словами. Как папа говорит, так и случается. Чуйка 100%. У меня такого нет.

Периодически я с кем-то работаю, когда федерация помогает. Самой тяжело оплачивать сильного тренера. Сейчас с этим позитивные подвижки. В ФШР занялись этим вопросом на деле.

В августе Горячкина победила Нюргул Салимову в финале Кубка мира-2023.