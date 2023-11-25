Карякин считает, что Федерация шахмат России ищет любой повод его унизить

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал пропуск турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

24 ноября исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачева, говоря о пропуске турнира Карякиным, заявил, что у шахматиста другие приоритеты, поскольку он примет участие в коммерческом турнире.

«На эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире «Шахматные звезды» в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ», — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао.

В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. 33-летний спортсмен является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).