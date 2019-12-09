Андрей Филатов: «Все международные соревнования ФИДЕ в России пройдут в намеченные ранее сроки»

Президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который сегодня единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА. Таким образом, наш спорт в ближайшее время столкнется с новой волной жестких санкций, которые распространяются на ближайшие четыре года.

— Как я ранее сообщал, все соревнования ФИДЕ в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки. В конце декабря этого года мы ждем любителей шахмат в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана. В январе во Владивостоке пройдет вторая половина матча на первенство мира среди женщин между Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Александрой Горячкиной (Россия), — сказал Филатов. — В марте-апреле 2020 года Екатеринбург примет турнир претендентов. В июле-августе следующего года Ханты-Мансийск и Москва станут местом проведения Всемирной шахматной олимпиады, первой Паралимпиады и конгресса ФИДЕ. Мы благодарим ФИДЕ за доверие, оказанное нам в вопросе проведения и организации крупнейших международных соревнований. Приглашаем всех профессионалов и любителей стать участниками и гостями этих крупных турниров. (Этери Кублашвили)