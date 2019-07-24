24 россиянина попали на Кубок мира по шахматам

24 россиянина прошли квалификацию и отобрались на Кубок мира по шахматам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Всего в турнире примет участие 128 спортсменов, сообщает ТАСС.

В число участников турнира вошли Санан Сюгиров, Максим Матлаков, Евгений Наер, Антон Демченко, Даниил Юффа, Эрнесто Инаркиев, Алексей Сарана, Владислав Артемьев, Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Никита Петров, Александр Предке, Александр Рахманов, Даниил Дубов, Игорь Лысый, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок.

По итогам соревнований два сильнейших шахматиста получат право выступить на турнире претендентов за звание чемпиона мира 2020 года.