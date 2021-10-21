В Сибири медведь напал на рыбаков. Молодой боксер убил его ножом

Сейчас Илья Медведев в искусственной коме.

Инцидент случился 19 октября в Уватском районе Тюменской области — на реке Иртыш. 23-летний Илья Медведев возвращался с рыбалки в компании двоих мужчин — 41 года и 48 лет. Внезапно на них напал медведь. Сначала хищник атаковал самого старшего из рыбаков — тот скончался на месте. Затем набросился на Илью. Как пишет Telegram-канал Shot, медведь повалил Илью, но тому удалось заколоть зверя ножом — «несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей».

Третий рыбак не пострадал. Он на лодке доставил раненого Медведева в больницу. Как РИА «Новости» сообщил личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко, Илью ввели в состояние искусственной комы.

«По словам врачей, его жизни пока ничего не угрожает, — сказал Косенко. — Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом».

Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA) возьмут на себя расходы на лечение Ильи Медведева, сообщил ТАСС президент AIBA Умар Кремлев.

«Мы уже на связи с семьей Ильи и окажем всестороннюю поддержку ему и его родителям, — сказал он. — От лица всего боксерского сообщества сожалеем о случившемся, со своей стороны будем следить за состоянием Ильи и полностью возьмем на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена. Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации, и мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление».

Между тем Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в беседе с телеканалом «Звезда» оценил шансы убить медведя ножом. «Это очень сложно. Ножом он махнет... тут трудно сказать. Может быть, сбоку в борьбе», — сказал эксперт.

Татарников добавил: чтобы умертвить такое мощное животное, лезвие ножа должно быть не меньше 15-20 сантиметров — иначе оружие не достанет до жизненно важного органа. «[Нужно бить] Между лопатками, в сердце, — отметил он. — В эту область наносят удар. А также мог попасть и в печень, легкое — это все смертельные раны. В легкое — у медведя кровь изо рта хлынет... Конечно, одним ударом он не мог завалить. Он крепкий на рану — медведь... Ножом у вас шанс один из тысячи».

Медведев проживает в Тобольске. Он мастер спорта по боксу, входит в состав сборной Тюменской область. На взрослом любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений — данные сайта Boxrec).