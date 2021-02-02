«В зал пришла женщина с ребенком, а он ей: «Пошла отсюда! Это место для мужиков!» Воспоминания о легендарном Джеймсе Тони

Роман Кармазин никогда не встречал боксера талантливее

Джеймс Тони — один из самых популярных боксеров 90-х и 2000-х. Легенда бокса без всяких сомнений. Журнал The Ring дважды признавал Тони боксером года, причем в разные эпохи — в 1991 году и в 2003-м. Джеймс был чемпионом мира IBF в трех весовых категориях, в своем первом бою весил 72,6 кг, а в последнем — 113,5. В начале 90-х, когда уже был чемпионом IBF в среднем весе (а потом и в суперсреднем), проводил минимум по пять боев в год, что очень много для обладателя титула — и все это из-за проблем с весом. Наконец, его прозвище — Тушите Свет — одно из самых узнаваемых в мировом боксе. Тони вырос в плохом районе депрессивного Детройта. Торговал наркотиками, носил оружие. Это не могло не отразиться на его характере.

Бывший чемпион мира IBF в первом среднем весе Роман Кармазин тренировался с Тони в одном зале — у Фредди Роуча в Калифорнии. В интервью «СЭ» Кармазин рассказал историю, хорошо характеризующую Джеймса как человека.

— Самый талантливый боксер, которого вы встречали за карьеру?

— Джеймс Тони. Я с ним стоял в парах раз пять и очень много от него взял. Михалыч (петербургский тренер Игорь Лебедев. — Прим. «СЭ») говорил, что надо делать так, но я не понимал. Когда я встал в пару с человеком, который делал то, что мне объясняли раньше, и этот человек был настолько эффективен... Активная защита и контратака — это круто. Фредди [Роуч] как-то сказал мне, что не встречал никого талантливее Тони. Просто Тони — лентяй.

— Он же еще экспрессивный.

— Да, язык у него грязный, ему надо всех в зале обязательно обосрать. Придет, скажет: «Эй ты, сука, иди на... отсюда!» Люди в шоке были, особенно обычные. Пришла женщина с ребенком, а он ей: «Ты че сюда пришла? Пошла отсюда, это не твое место, здесь место для мужиков!» Потом подходит к другому: «А ты че? Давай, взял перчатки, я тебе сейчас жопу надеру!» Человек ему отвечает: «Ты же тяжеловес, а я средневес», а Тони заявляет: «И че? Ты обоссался что ли?» Все его ненавидели, весь зал был против него, а он ходил довольный, кайфовал от этого. Не знаю, наверное, с психикой какая-то проблема была.

— А с вами у него какие отношения были?

— Он меня очень уважал и объяснил почему. Я пришел как-то в зал, Тони всем говорил: «Давай со мной в парах постоим», а все просили денег. Фредди Роуч подошел, сказал: «Ром, помоги, постой с ним в парах». Я говорю: «Так он тяж, жирный, 110 килограммов!» Роуч ответил: «Слушай, ему все равно полезно. С ним никто не хочет бесплатно драться. Ему дали 80 тысяч долларов — он их все потратил на бриллианты». Я согласился и спарринговался с ним бесплатно. Я его так бил, но он так терпел! Я чухнул, как с ним надо бороться, и начал избивать. Бил страшно, при всех. Он потом ко мне подошел и сказал: «Ты станешь чемпионом». При всех белому хорошие слова сказал, руку пожал. И я действительно через три месяца чемпионом стал.

— У него было не очень хорошее отношение к белым?

— Нет-нет, у него было не очень хорошее отношение ко всем. Ему по фиг, белый или черный.

— Он был самым главным хамом в зале или был кто-то покруче?

— Нет, этот — самый главный хам.

— Вы еще рассказывали про парня, который за пистолет схватился. Брат Заба Джуды (Дэниел Джуда).

— Да, был говнюк такой, но Фредди его выгнал, в зал больше не пускал. Как раз Джеймс Тони его привел, сказал: «Это мой преемник, будет чемпионом после меня, скоро увидите». И тут такая фигня, все в шоке были.

Ранее мы опубликовали два других отрывка из большого интервью Кармазина «СЭ»:

— об американских тренерах;

— о жизни в США.