Кроуфорд был так одарен, что в 13 лет вразумил тренера — не надо доводить до идеала одну стойку, надо сразу работать из двух

Прозорливый малый.

Теренс Кроуфорд (40-0) — самый превозносимый человек в бойцовском мире последнюю неделю.

Доминирующая победа над Эрролом Спенсом в поединке, который горячо ждали шесть лет, подняла его на первую строчку в боксерском рейтинге PFP и снискала абсолютное по единодушию признание. Знающие люди теперь говорят, что у Кроуфорда самые пластичные ноги в истории бокса, самые непредсказуемые углы атак, лучший универсализм, бойцовский интеллект и т. д.

Все, в общем, в чемпионе хорошо, кроме возраста и медийности. В конце сентября Теренсу исполнится 36 лет, для его весовой эта цифра поджимающая. Было бы красиво, если бы он замахнулся на 50-0 Флойда Мейвейзера, но, скорее всего, мы увидим его от силы еще в трех-четырех боях. Что касается популярности, Кроуфорд — жутко неинтересен публике. В соцсетях он пассивен, говорит редко и скучно, ни с кем громко не ругается и никакой значимости кроме спортивной не несет. На гонорарах его, правда, это никак не сказывается (за бой со Спенсом он заработал 25 миллионов долларов), но сказывается на том, что о нем впервые по-настоящему узнали только после 30 лет, а первый бой захотели посмотреть, когда ему стукнуло уже 35.

Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Фото Getty Images

Если же говорить только о спорте, Кроуфорд — безоговорочный король. Ни один боксер не умеет столько, сколько он. Один из главных плюсов Теренса — умение переключать стойки без малейшей потери ритма и самовредительства. Что шокирует — он пришел к переключению в очень раннем возрасте, в 13 лет, и этот его шаг спровоцировал целые дебаты с тренером.

Эту историю Кроуфорд вспомнил в разговоре с известным тренером Тедди Атласом на его подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Тедди Атлас: — Я помню, после твоего боя с Гамбоа мы собрались в зале, снимались для материала ESPN. И когда разбирали твой поединок, я спросил тебя: «Ты когда вот эту штуку сделал [в бою], ты осознавал, ЧТО ты сделал?» Ты ответил: «Нет», и я сказал: «Как говорил мой ментор Кас Д'Амато: «По-настоящему особенные делают так, как делают. Это называется выдающимися инстинктами». Вот у тебя, на мой взгляд, самые выдающиеся инстинкты среди тех, кого я видел. Откуда они у тебя?

Теренс Кроуфорд: — Не знаю, от Бога. (Смеется.) Как говорит мой тренер, когда ты что-то тренируешь так долго и упорно, ты достигаешь абсолютной естественности.

Тедди Атлас: — И я не видел никого, кто умеет так работать из двух стоек, как ты. Андре Уорд еще был хорош, очень умен, очень силен в переключении, но ты просто, как Микки Мэнтл (бейсболист, легендарный свитч-хиттер. — Прим. «СЭ»), можешь бить справа, слева, с силой, не теряешь ритма при переключении. В каком возрасте ты начал работать с двух стоек?

Теренс Кроуфорд: — Когда я начал заниматься боксом в семь лет, я постоянно работал в правше, потому что я праворукий. Но когда я вернулся в зал в 13 лет, я просто как-то естественно стал переключать стойки. Мы с тренером постоянно спорили из-за этого. Он кричал: «Я тебе говорю, хватит переключать! Ты не довел до ума одну стойку, не знаешь, как из нее драться правильно, и лезешь в другую».

Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Фото USA Today

Но в боях я переключал их как-то само собой, внезапно и побеждал. Говорил ему: «Видел?» И сложилась такая ситуация, я сказал тренеру: «Либо ты работаешь со мной как с переключающим стойки, либо я их все равно буду переключать». И он ответил: «Раз ты так дерешься, то мы будем так и тренироваться». И мы начали тренироваться с переключением.

Я всегда переключаю по ситуации. Вот дерусь в правше, потому что хочу отсюда посмотреть, а через минуту переключаюсь в левшу, когда он подстроился, чтобы у него была новая информация. Мы изучаем с тренерами соперников, что им неудобнее всего. Некоторые левши, например, не привыкли драться с другими левшами, и тогда я иду в левшу, потому что последние бои он дрался с правшами и привык к ним.

Представляете, если бы в советско-российской спортивной школе, где тренер — это царь и бог, какой-нибудь школяр вздумал проявить такое непослушание?