Канело не стареет и по-прежнему сильнее всех

Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о личном бренде под названием «Канело» и будущем великого чемпиона.

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес вновь подтвердил свой статус. Добился победы в 12-раундовом бою с непобедимым до этого британцем Каллумом Смитом и стал обладателем титулов WBA и The Ring во втором среднем весе. За свою карьеру он выигрывал пояса в пяти категориях.

Канело собрал самую лучшую команду и смотрелся в поединке со Смитом так, как мы все и предполагали. Британец пытался перебить мексиканца, но это привело лишь к огромному проценту промахов. При общем количестве ударов 539 лишь 99 хоть как-то дошли до цели — это всего 18% точных ударов за 12 раундов чемпионского боя. Процент точных джебов и того меньше — 14%. Каллум бил, не попадал и отдавал свои силы.

Да, он провел 12 раундов, старался и бился как парень с очень большим сердцем. Думаю, дома его будут только хвалить: «Вон, смотри, крутой парень, который дрался с самим Канело».

Нецелесообразность боя с Головкиным

Самый важный и нужный вопрос: что с Альваресом будет дальше? У Канело существует свой план. Я и до боя говорил, что Канело — это самостоятельный бизнес-проект. Он будет стараться развивать свое преимущество в медийном и финансовом плане. Мексиканец может и должен создавать себе новые бизнес-возможности, удостоверяющие качество проекта «Канело». Это огромный личный бренд. Он может позволить себе бой фактически с кем угодно.

Who Next for Canelo? pic.twitter.com/abaOCwHZoD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Самый актуальный слух, конечно, про Геннадия Головкина. Тем более что тот совсем недавно одержал очередную победу. Как будто бы все сводит Головкина и Альвареса вместе. Но по Головкину скажу, что он так много сделал для бокса и он такая величина, что я бы ему тоже посоветовал вести свой бизнес самостоятельно, не проводя третьего боя с Альваресом.

Головкин и Канело находятся в разных периодах своей карьеры. Гена — заслуженно великий. Я думаю, что нужно этим дорожить. Я однажды вылетал из Казахстана, когда был бой Геннадия Головкина. Вы не поверите, но во время боя не работал аэропорт. Я сам родился в Казахстане, поэтому мы с Геной шутим, что самые красивые люди родились в Казахстане. Он заслужил высокое место в истории мирового бокса. Но нецелесообразно проводить третий бой Альварес — Головкин.

Будущее чемпиона: Сандерс или Плант

На месте Канело я бы провел объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF с Калебом Плантом. Можно подумать и о чемпионе WBO Билли Сандерсе. Попробуем вернуться к переговорам по поводу возможного боя с Федором Чудиновым. Более того, попробуем довести Канело до Москвы. Президенту AIBA Умару Кремлеву эта идея понравилась. Федерацией бокса России будут приложены определенные усилия для осуществления этого.

Бой только закончился, а я уже написал одному из менеджеров Канело. Думаю, это говорит о серьезности происходящего.