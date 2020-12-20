Фокусы Альвареса. Ловкость рук и уничтожение Каллума Смита

Канело защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив единогласным решением судей.

20 процентов арены «Аламодоум» в Техасе — это 15 тысяч человек. И это все равно очень много. В основном, конечно, это были мексиканцы, а не «реднеки» с пушками. Для них был красочный выход Сауля Альвареса — с огнями, с мариачи, даже и не скажешь через несколько лет, что бой проходил во времена пандемии. Разве что ринг-анонсер Майкл Баффер, работавший, видимо, из обитой войлоком комнатки — на арене его фигуру, предварительно отснятую, вывели на экран. При этом на зал работал не менее крутой Дэвид Диаманте. В какой-то момент в трансляции было даже слышно, как голос одного перекрывает другого ведущего, и выглядело это крайне странно. Словно праздник пошел не по плану.

Но у Альвареса план работал. А у Каллума Смита — нет. Боксер из Ливерпуля, победитель первого сезона Всемирной Суперсерии, чемпион мира без поражений, с ростом 191 см (против 173 у Альвареса) и размахом рук в 2 метра, на бумаге он казался куда опаснее и сложнее для Сауля.

I'M BACK! ?

? WBC Super Middleweight Champion

? WBA Super Middleweight Champion

? Ring Magazine Super Middleweight Champion#CaneloSmith #TheP4PKingIsBack@CANELOTEAM pic.twitter.com/dQjrwXWcQZ — Canelo Alvarez (@Canelo) December 20, 2020

В прицеле Альвареса

Скажу честно, долгое время у меня было много сомнений в мексиканце, его стиле, характере, желании драться с лучшими. Но уже пару лет как вопросов к нему, с точки зрения развития карьеры, все меньше и меньше. Он стал реально драться со всеми, кто был доступен. Он получил от DAZN самый дорогой контракт в истории, но как только понял, что обещанные за 11 боев 365 млн долларов вряд ли когда-то станут реальностью — он этот контракт расторг, ушел и от бродкастера, урезавшего выплаты за бои, и от промоутера. Последний бой, правда, тоже проходил на DAZN, но уже как часть разовой сделки.

Да и с точки зрения бокса прогресс стал очевиден, Саул стал чувствовать ринг и соперника гораздо лучше. Он научился выбирать дистанцию и момент. Альварес, двигаясь по весовым категориям, не потерял в мощи и почти не уменьшилась его скорость — здесь можно поговорить про допинг и пошутить про мексиканскую говядину со стероидами и анаболиками, но можно этого уже и не делать, заниматься одним и тем же год за годом достаточно скучно. Но бои против Геннадия Головкина, наверное, дали Альваресу гораздо больше — он заметно прибавил в защите. Стал возвращать руки на место, двигать головой, убирая ее от самых опасных ударов, отклонять туловище, возвращать руки на место — и все это вовремя, расчетливо, с минимальными энергозатратами.

И Каллум Смит не мог зацепиться за него весь бой, все его четкие попадания в голову мексиканца можно подсчитать, не используя двузначные цифры. Он все время находился в прицеле Альвареса, тот поджимал его к канатам, заставлял там останавливаться — и обрушивался с 2-3 ударами, чередуя корпус и голову в качестве основной мишени. Звук ударов, причем, был таким четким и звонким, словно микрофон был не на углу ринга, как обычно, а прикреплен к поясу Каллума Смита.

Canelo Alvarez defeats Callum Smith via unanimous decision to win the WBC and WBA super middleweight titles.



Alvarez is now 54-1 in his career with 36 KOs.#CaneloSmith pic.twitter.com/Csc1Ou1ttN — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2020

Ловкость рук и почти никакого мошенничества

Удары Альвареса были ощутимо тяжелее, и во второй половине боя британец устал, а к чемпионским раундам так и совсем перестал быть опасным для оппонента. Был момент в 8 или 9 раунде, когда Саул застрял на средней дистанции без удара, и Смит внезапно проснулся, ударил коротким правым через руку в голову, повторил, затем донес похожий левый хук — через защиту в обход блока, но чаще Смит просто опасался бить, чтобы не получить контрудар в открытую голову или живот.

Совершенно очевидно, что выиграть бой в такой манере было невозможно, как невозможно и подготовиться к одному из лучших боксеров мира за месяц. Именно столько прошло с момента объявления боя. Смит не дрался до этого год. И смотрелся в последнем бою тоже не очень страшно — чуть не проиграл Джону Райдеру, который размером с Альвареса, если не меньше. К примеру, у Сергея Ковалева времени было чуть больше месяца — но и он подойти к бою с Альваресом в форме не смог. Так что — да, мексиканец умеет выбирать себе правильных соперников в правильный момент. Делает ли это его как боксера хуже? Нет, разумеется.

Canelo busted out the golf swing ? pic.twitter.com/BpTKbezjwe — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Да, для многих он главный раздражитель. И вдобавок получает неоправданно большие деньги. Дарит друзьям лошадей, спит с телеведущими и победительницами конкурсов красоты, носит дорогие костюмы и часы. А еще показывает, что в боксе все возможно, и побить можно любого, если правильно все рассчитать. Для его мексиканских фанатов это выглядит как великое чудо. Для остальных — подтверждение статуса боксера уровня великих. Я вижу маркетинговую модель, ловкость рук и почти никакого мошенничества.