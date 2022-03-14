«У меня в 40 лет второе дыхание открылось». Харитонов против тренера Уайлдера

В Москве прошла пресс-конференция перед очередным турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

18 марта в Белоруссии состоится очередной боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои основного карда такие: Эдгар Гукасян против Зелемхана Пулеметчика Дукаева, Тимур Золотой Мусаев против Фарида Ядуллаева, Сергей Харитонов против Малика Скотта. 14 марта же в Москве прошла пресс-конференция участников шоу (отсутствовал разве что Пулеметчик) и промоутера Владимира Хрюнова.

Харитонову 41 год, в ММА он выступает с 2000 года, многого добился в рукопашном бое и универсальном бое, бился в К-1, был близок к тому, чтобы поехать на Олимпиаду-2004 в составе сборной Таджикистана. Поединок со Скоттом же станет для него третьим в профессиональном боксе. Предыдущие два — с Дэнни Уильямсом и Осборном Мичиманой — Сергей выиграл досрочно. Причем недавно — в конце января — Харитонов провел бой по правилам ММА, победив Тайрона Спонга в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

— У меня, наверное, после 40 лет открылось второе дыхание, — сказал Харитонов на пресс-конференции. — Да, бывают небольшие травмы, которые сказываются, но скажу честно и без преувеличений: я готов выходить в клетку или на ринг каждые две недели. Меня это мотивирует и придает больше сил тренироваться, идти к результату. Малик Скотт — ровесник Харитонова. Последний бой провел в ноябре 2016-го, проиграв единогласным решением судей Луису Ортису. В 2014-м бился за пояс чемпиона WBO в супертяжелом весе с Деонтеем Уайлдером, уступив нокаутом в первом раунде. Удивительно, но спустя годы Скотт стал тренером Уайлдером. В частности, он готовил Деонтея к третьему поединку с Тайсоном Фьюри (Деонтей потерпел поражение). Малика нельзя назвать выдающимся боксером, но у него в статистике есть ценные победы — например, над Алексом Лиепаи и Тони Томпсоном. В феврале 2013-го он бился с Вячеславом Глазковым, и тот бой закончился вничью.

— Бокс — это моя жизнь. — сказал Скотт. — Не важно, тренирую я кого-то или нет, — я всегда в форме. Как только я получил предложение провести этот бой, то сразу согласился, так как Сергей [Харитонов] — легенда. Стоит посмотреть на его карьеру в ММА, и вы сами все поймете.

Оказалось, что Харитонов и Скотт уже знакомы: в 2013-м они помогали Александру Поветкину готовиться к бою против Владимира Кличко, были его спарринг-партнерами.

— Это было на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. Видел, как Малик зарубался с Сашей. Поверьте, он не подарок, — отметил Харитонов.

Регламент боя Харитонова и Скотта — шесть раундов по три минуты. Из участников турнира регламент поединка сейчас больше всего волнует Эдгара Гукасяна. «Я готовился на шесть раундов по три минуты, а потом услышал разговоры, что сторона [соперника] хочет три раунда по две минуты или по три. Я сказал, что двухминутные раунды не боксирую, ведь я профессиональный боксер. Потому что за две минуты можно просто отбегать. Боксер за две минуты не успевает полностью раскрыться».

На данный момент известно, что бой Гукасяна и Дукаева пройдет в формате четыре раунда по три минуты. А вот двухминутные раунды будут в трехраундовом поединке между Мусаевым и Ядуллаевым.

Они заметные фигуры в поп-ММА. Если Тимур в этой индустрии уже больше двух лет, то Фарид появился в сфере совсем недавно, но быстро набрал популярность — благодаря треш-току и довольно агрессивному поведению. На пресс-конференции между ними возникла словесная перепалка.

— Человек показывал неспортивное поведение и просто был на слуху из-за трех-четырех конфликтов. Меня спросили, и я ответил, а Фарид бросил мне вызов. Вперед — я готов, — сказал Мусаев.

— Я их [потасовки] не ищу, они сами меня находят, — ответил Ядуллаев. — Я не так давно залетел в поп-ММА, и у меня пошел быстрый рост. Через месяц-два я набрал такие обороты, каких нет у бойцов-ММА, которые два года там чего-то хотят добиться. Тимур не хотел просто высказаться, человек просто хочет хайпа. Человек два года выступает в поп-ММА, и у него нет того, чего я набрал за последние три месяца. Меня за последние три месяца выложил у себя на странице [в Instagram] 50 Cent. Я думаю, что ни одного бойца поп-ММА в России не выкладывал человек такого уровня. Он выложил видео, где я на пресс-конференции вырубил своего оппонента левым боковым в челюсть. Тот меня спровоцировал и получил по заслугам. Я думаю, что у меня самый быстрорастущий Instagram в поп-ММА. Я за сутки набрал 60 тысяч подписчиков. Я уснул с 10 тысячами подписчиков, а проснулся — уже 77 тысяч. Ты решил типа высказаться сейчас на фоне моего хайпа. Я скажу так: поделюсь немного хайпом. Готовьтесь все. Выстраивайтесь в очередь. У меня будет хайпа настолько много, что на каждого из вас хватит.

— Ты сказал, что тебя у себя выложил 50 Cent и что у тебя самый быстрорастущий Instagram. А еще что ты такого сделал? — спросил Мусаев. Ты сказал, что тебя у себя выложил 50 Cent и что у тебя самый быстрорастущий Instagram. А еще что ты такого сделал? — спросил Мусаев.