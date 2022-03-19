Харитонов выиграл у сильного ветерана бокса. Но фанаты очень недовольны судейством

В пятницу в белорусском казино, расположенном у самой границы с Россией, прошел очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В центре внимания были три боя: Тимур Золотой Мусаев против Фарида Ядуллаева, Зелемхан Пулеметчик Дукаев против Эдгара Гукасяна, Сергей Харитонов против Малика Скотта (главный бой вечера).

Мусаев — Ядуллаев

Бой Мусаева и Ядуллава родился в результате того, что Золотой выразил недовольство поведением Фары. Ядуллаев зашел в поп-ММА всего-то полгода назад, но уже провел там пять боев, постоянно скандалил и даже дрался за пределами клетки. Тимур — базовый кикбоксер, Фарид — боксер, так что ожидался неплохой бой. Раунды были по 2 минуты, зато бились в перчатках для ММА.

Первый раунд остался за Золотым. Во втором Фара взвинтил темп. «Иди в рубку!» — кричал ему тренер. Ядуллаев пошел в рубку, но, к сожалению, долго она не продлилась: Фарид подвернул ногу, и его тренер выбросил белое полотенце (проблема с ногой обнаружилась еще в первом раунде).

Дукаев — Гукасян

Регламент боя Дукаева и Гукасяна предполагал три раунда по 2 минуты. Причем изначально промоутер Владимир Хрюнов настаивал на 3-минутных раундах. Против 2-минутных раундов был и Гукасян. «Он просто отбегает, и все!» — возмущался Эдгар накануне поединка. Однако требование Пулеметчка было ультимативно — или раунды по 2 минуты, или он не будет участвовать в этом поединке. Плюс Зелемхана задели слова Хрюнова на пресс-конференции: промоутер заявил, что Дукаев боится Гукасяна. Пулеметчик же не присутствовал на пресс-конференции (из-за проблем с авиаперелетами), а потом пропустил и церемонию взвешивания, так как опоздал на поезд.

Хрюнов в беседе с «СЭ» в четверг сообщил, что окончательное решение по регламенту боя примет врач. «Он [Пулеметчик] пройдет осмотр, и тогда мы, может быть, изменим формулу боя, исходя из состояния из его здоровья. В предыдущий раз — когда он выступал против Дацика — были вынудждены изменить формат на 2 минуты [в раунде], потому что у него былд высокий пульс и медленное восстановление. Я за 3 минуты [в раунде], но решение вынесет врач», — сказал Хрюнов. В итоге в пятницу было решено: бой пройдет по формуле три раунда по 2 минуты.

Расписывать то, что происходило в ринге, особого смысла не имеет: ничего интересного. Первый раунд остался за Пулеметчиком, а вот два оставшихся выиграл, скорее, Гукасян — за счет большей активности, давления. Эдгар победил раздельным решением судей. Зелемхан, само собой, расстроился. Взяв микрофон, он призвал Хрюнова извиниться за слова на пресс-конференции. Тот извинился, и они пожали руки.

Харитонов — Скотт

Харитонов выиграл два предыдущих боя в профессиональном боксе: в сентябре 2020-го он нокаутировал Дэнни Уильямса (второй раунд), а в июне 2021-го — Осборна Мичиману (третий раунд). Уильмс в 2004-м досрочно победил Майка Тайсона, но в бою с Харитоновым ему было 47 лет, он вышел просто заработать денег — толком и не боксировал. Мичимана же просто ноунейм. В этот же раз Сергей считался андердогом. Да, Малик Скотт не выходил в ринг с 2016 года, но он еще не слишком возрастной (41 год — сколько и Харитонову), а еще регулярно спарринговал с Деонтеем Уайлдером. В 2014-м Уайлдер нокаутировал Скотта в первом раунде, а потом стал его тренером. 38 побед (13 КО), три поражения, одна ничья — с такой статистикой Малик подошел к поединку в Белоруссии.

На взвешивании Харитонов показал 133 килограмма, а Скотт — 117 кг. То есть в ринге встретились очень крупные мужчины.

Американец в первом раунде дал понять, что приехал не только за чеком. Хлесткие джебы, грамотная работа ног — сразу стало ясно, что Харитонову в этом бою будет тяжело. Первый раунд остался за Скоттом, а в конце второго он метким ударом в печень и вовсе отправил российского бойца в нокдаун. Харитонова спас гонг.

В начале третьего раунда Сергей яростно ринулся в атаку. Замысел был понятен: от удара в печень он до конца не отошел, но нельзя было позволить сопернику нарастить преимущество. План — ошарашить — сработал: Харитонов и очки заработал, и восстановился. В конце раунда Сергей оформил нокдаун — апперкотом, своим фирменным ударом.

Четвертый, пятый, шестой раунды получились более вязкими (клинч и т.д.), но все же совсем не скучными. Харитонов давил, бил чаще, но многие его удары прилетали в блок. Скотт был точнее. Бой продлился всю дистанцию, вердикт: победа Харитонова раздельным решением судей.

В комментариях на Youtube очень много критики этого решения — «позор», «признай поражение» и так далее. Сергей же после боя сказал следующее: «Бой был очень тяжелый. Перед объявлением победителя я переживал. Но считаю, что выиграл». Это если очень кратко. Интервью с Харитоновым и Хрюновым читайте на сайте «СЭ».

ОК, решение спорное, но так или иначе Харитонов выступил достойно — все же соперник был что надо, а он сам не боксер, а боец ММА. Да еще и 41-летний. Да еще и выступающий с 2000 года. И это был уже его шестой бой с апреля 2021-го.