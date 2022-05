«Эта песня гипнотизирует, в ней есть что-то первобытное». Великой Eye of the Tiger — 40 лет!

Один из лучших саундтреков в истории кино.

28 мая 1982 года в США состоялась премьера «Рокки-3» — продолжение киноистории об американском боксере Рокки Бальбоа с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В этой части Рокки проходит через личную трагедию, теряя своего верного тренера и учителя Микки Голдмилла, и обретает в лице Клаббера Лэнга нового сильного соперника.

При бюджете в 17 миллионов долларов фильм собрал 270 миллионов в мировом прокате, перебив коммерческий успех предыдущих двух частей франшизы. Критики встретили картину довольно прохладно — раскритиковали сценарий и игру Мистера Ти в роли Лэнга. При этом многие эксперты высоко оценили постановку боевых эпизодов и были в восторге от главного саундтрека фильма — песни группы Survival «Eye of The Tiger». Магнетический и ненадоедающий рок-гимн, проникнутый мотивами преодоления, следования за мечтой и выживанием среди лучших — он был номинирован на «Оскар» за лучшую песню к фильму.

Спустя 40 лет можно со всей убедительностью говорить, что именно Eye of the Tiger была, есть и будет главной жемчужиной «Рокки-3». В 2022 году самой картине уже не овладеть разумом и душами молодых поколений, не привести детей или взрослых в спортзалы, влияние «Рокки» на бокс давно истощилось. А вот популярность песни с каждым годом только растет — за последние 10 лет просмотры официального клипа на YouTube утроились и уже составляют 796 миллионов просмотров — нет никаких сомнений, что миллиард будет взят. Eye of the Tiger переигрывают, разучивают на гитаре, делают ремиксы и новые аранжировки, ставят каждый день на крупнейших мировых спортивных аренах, в провинциальных спортзалах и модных столичных фитнес-клубах.

Название песни давно стало популярнее названия самой группы Survival, и нет уже особого повода ассоциировать ее с «Рокки», спортивным кино да и просто рок-музыкой. Eye of the Tiger перешла в то измерение, где нет нужды выделять жанр или направление и достаточно обойтись только одной характеристикой — «шедевр».

В честь 40-летия песни и премьеры «Рокки-3» мы решили собрать воспоминания одного из авторов композиции клавишника Survival Джима Питерика (написал песню в сотрудничестве с гитаристом группы Фрэнки Салливаном) о создании Eye of the Tiger.

***

Питерку позвонил лично Сталлоне с просьбой написать песню для « Рокки-3 »

«...Мне позвонил Сильвестр Сталлоне и попросил написать песню для «Рокки-3». Я пригласил к себе Фрэнки Салливана, гитариста нашей группы Survival, с которым мы в итоге и работали над этой песней. Мы арендовали огромную видеоустановку Betamax Pro, размером на весь стол, и запустили на ней трехминутный отрывок из «Рокки-3», который нам прислал Сталлоне. В этом отрывке играла песня Queen «Another One Bites The Dust». На экране боксеры выбрасывали удары, и звучала эта потрясающая песня. Мы переглянулись с Фрэнки: «Черт возьми! Эта песня просто очаровывает».

Я тут же позвонил Сталлоне и спросил: «Слай, а зачем тебе наша песня? Почему вы не используете Another One Bites The Dust? И Сталлоне ответил: «Мы бы с радостью, но Queen не дали нам разрешения. У нас нет авторских прав». Я положил трубку и сказал Фрэнки: «Вот незадача. Будет чертовски сложно перебить то, что сделали Queen». Мы снова завели на Betamax отрывок, я взял гитару и начал высекать с пятой струны рифф. Дигга-дигга-дигга-дигга. Я как бы скрещивал гитарные аккорды с теми ударами боксеров, что видел в этот момент на экране. Так у нас появился вход в песню. Сталлоне просил, чтобы в песне был особенный пульс, бит, и я нашел его. Этот гитарный рифф получился гипнотизирующим».

Изменение одной текстовой строчки создало лирическую искру, которая дала жизнь песне

«Затем через два дня мы ехали с Фрэнки в машине, и мне пришел в голову бой (способ звукоизвлечения из струны ударом по ней. — Прим. «СЭ»). Я сыграл его Фрэнки и сказал, что мы должны соединить этот бой с тем риффом, что был придуман два дня назад. И Фрэнки сказал, что это то, что нужно. Затем мы начали работать над текстом. Фрэнки принес следующую строчку: «Back on the street, doin' time, taking chances». Я сразу влюбился в нее, но предложил немного переделать, чтобы было смысловое пересечение с историей в фильме. И мы переделали строчку Фрэнки в «Rising up, back on the street, did my time, took my chances». Переделав строчку таким образом, я почувствовал, что в словах появился ритм, который соединялся с той музыкой, что я все время слышал в своей голове. Это была настоящая лирическая искра, которая дала жизнь песне.

Следующие два часа мы импровизировали, играя на инструментах самые разные варианты и записывая все на кассету. Затем мы сели и начали проигрывать кассету, каждые несколько секунд нажимая «стоп», чтобы послушать, что у нас получилось во время импровизации. Мы нажимали «стоп» снова и снова, почти полностью уничтожив пленку. В конце дня у нас было готово 80 процентов музыки и 30 процентов текста. Последующие несколько дней я тяжело и мучительно работал над текстом, доводя его до идеального состояния. Параллельно с этим я смотрел и пересматривал фильм (Слай прислал нам уже не трехминутный отрывок, а всю картину, что он по контрактным обязательствам не имел права делать). Я пересматривал его снова и снова, вслушиваясь в диалоги, во все эти боксерские фразы «Went the distance» и так далее".

Survivor. В центре исполнитель оригинальной версии Дейв Биклер. Второй слева — Джим Петерик. Крайний справа — Фрэнк Салливан.

Создание припева было тяжелым — группа не знала, с чем срифмовать слово «rival». В итоге пошли на неидеальную рифму и не прогадали

«Именно фраза из фильма дала название песне Eye of the Tiger. Там тренер Мики говорит Слаю: «You are losing eye of the tiger» (ты теряешь взгляд, взор тигра. — Прим. «СЭ»). И мы выцепили эту фразу в название песни. Однако как только мы это сделали, то задумались: не слишком ли банальное и очевидное название? Затем была сложность с рифмой к слову «rival». В первоначальном варианте «rival» у нас рифмовался с «survival». «It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the spirit of our rival, and the last known survivor stalks his prey in the night, and it all comes down to survival». С точки зрения рифмовой структуры правильно было рифмовать именно «rival» с «survival». Но потом мы с Фрэнки переглянулись: «Господи, какие же мы идиоты!»

Рифма же необязательно должна быть идеальной! И мы срифмовали «rival» с «tiger». Это не самая правильная рифма, но это очень мощный припев с точки зрения построения песни. Мы сделали абсолютно правильный выбор, поставив на слово «tiger». Сталлоне очень понравился этот припев. У него мощное чутье на припевы и цепляющие фразы. Он написал много диалогов к этому фильму".

Джим Питерик в 2019-м. из соцсетей музыканта

В чем секрет магии песни , по мнению самого Питерика

«Если бы мне в 1982 году сказали, что в 2015-м (на момент интервью. — Прим. «СЭ») эта песня будет по-прежнему популярной, я бы посмеялся. Но она безумно популярна, и этот припев, как и гитарный рифф, по-прежнему вызывает у людей мурашки. Каждый день, абсолютно каждый мне пишут люди, борющиеся с раком, политики, участвующие в избирательной кампании, бизнесмены, спортсмены — и все благодарят за эту песню. И для меня это главная награда.

Почему Eye of the tiger стала такой популярной? В этой песне есть невероятный, мощный и первобытный бит. Очень простой, но гипнотизирующий. Это как дважды два = четыре. Мелодия очень простая, в основном аккорде заложены всего три-четыре ноты. Но эта простота и первобытность проникает людям в душу, вызывает у них картинку. И этот образ тигра... В нем есть что-то дикое, нетронутое и настоящее".

В материале использованы отрывки из интервью Питерика изданиям Chicago Tribune и Songfacts.