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ММА

3 июня, 23:00

«Смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это». Федор Емельяненко: ответ Сульянову, респект Малыхину, чемпионат России

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото Кадр видео YouTube-канала Ушатайка
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Боец UFC Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новое интервью с Последним Императором.

3 июня в Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по ММА, где определились чемпионы страны в 10 весовых категориях среди мужчин, а также в пяти — среди женщин.

После финальной схватки в легкой весовой категории глава Союза ММА Федор Емельяненко пообщался с журналистами. Уже во второй за последние три дня — 1 июня, после открытия чемпионата России, легендарный боец дал большое интервью, в котором откровенно высказался о младших братьях — Иване и Александре.

 

Когда видите такое (бои на чемпионате России по ММА. — Прим. «СЭ»), не хотите вновь оказаться в клетке и показать мастер-класс?

Да, вот бой был в легком весе, я микрофон взял, так хотелось в клетке оказаться. Серьезно.

Как вам бои? Насколько уровень ММА из года в год растет?

Пока не все закончились, а так все ребята очень интересные. Некоторые финалы повторяются, но видно, что ребята прибавляют. Интересно смотреть. Но все равно в финалах иногда наблюдается позиционная борьба, ребята осторожничают.

Сегодня было много женских боев. Один закончился травмой (Диана Погосян победила Анастасию Фоминых ударом колена в корпус. — Прим. «СЭ»).

Да.

 
Федор Емельяненко. «Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью

У вас какие ощущения были в этот момент? Помню, что у вас особое отношение к женским боям.

Слов нет... (Улыбается.)

 Тяжело наблюдать?

- Ну, не мое это, простите, пожалуйста.

С какими эмоциями вы смотрите женские бои?

Я не сторонник женских боев. Я как профессионал смотрю. Интересно понять, что тот или иной боец делает в ринге. Но смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это.

Даже если борьба, где нет ударов и нет травм, как в ММА и в боксе?

Да, все верно.

Поделитесь общими впечатлениями от атмосферы?

Замечательная. В Ханты-Мансийске все всегда проходит на самом высоком уровне. Можем полностью довериться Игорю Черникову (президент Федерации ММА ХМАО — Югры. — Прим. «СЭ») и его команде. Знаем, что нас поддерживает правительство, губернатор.

Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Со стороны зрительский интерес как вам?

Приятно, что зрители разбираются в боях, правильно реагируют на те действия, которые происходят в ринге. Я бился в Японии и видел, как там публика реагирует, есть что-то общее. Публика разбирается.

Анатолий Сульянов говорил, что у них есть план сделать вам предложение [выступить в Hardcore] по боксу или ММА. Насколько это реальная история с учетом того, что бои будут на YouTube?

Анатолий Сульянов пусть пока наведет порядок в своей организации, потом будем разговаривать о предложении, которое он сделал или хочет сделать.

По поводу поп-ММА: вы не раз говорили, что это нужно запрещать. Но там дерется много бойцов, для которых это единственный вид заработка. Может быть, надо найти какой-то компромисс в этом плане? Или вы будете категоричны в этом вопросе?

Почему? Можно, конечно, навести порядок, не раздавать лицензии налево-направо, а все-таки навести порядок, обговаривать с бойцами, прописывать в контракте какие-то вещи — что можно говорить, а что нельзя, какие темы можно затрагивать, а какие нельзя. О форме бойца можно спорить, а что касается личных вещей — это низковато как-то. Это раз. Второе: когда мы утверждали смешанные боевые единоборства, обговаривались и перчатки — абсолютно все. Толщина перчаток, вес и так далее: чтобы максимально защитить спортсмена. У нас спортсмены в 18-20 лет бьются в шлемах, утолщенных накладках и так далее. Сейчас захотелось кому-то бои на кулаках — и Федерация бокса России дала лицензию. Пожалуйста. Мне эти вещи непонятны. Как минимум.

 
Александр Емельяненко и&nbsp;Евгений Ершов на&nbsp;турнире &laquo;Бойцовского клуба РЕН&nbsp;ТВ&raquo;. Александр Емельяненко финишировал блогера! Похоже, брат Федора не планирует заканчивать карьеру

Общий компромисс можно найти?

Если закон есть, то должен работать для всех. Пожалуйста, давайте найдем компромисс.

Вы не следите за боями, но есть Анатолий Малыхин, который выступал по Союзу ММА и потом добился колоссальных высот в профессиональных ММА. Что могли бы сказать о его карьере?

Толику большой респект и уважение. Молодец. Добился результатов, больших результатов. Я за него переживаю, всегда болею. Дай бог, чтобы он всегда побеждал.

В тройку лучших тяжеловесов включили бы его в настоящий момент?

Я этим не занимаюсь. Наверное, этим занимаются те, кто составляет рейтинг.

По Сергею Павловичу: он приблизился к бою за титул UFC в тяжелом весе. Удается ли вам следить за его карьерой?

Мне сказали, что мы поговорим о чемпионате России по ММА. (Улыбается.) А сейчас опять переключились на профессиональные ММА и мои личные отношения.

Боец UFC Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Допускаете, что в чемпионате России могут быть какие-то послабления, чтобы в нем могли участвовать профессионалы с определенным количеством боев?

Этот вопрос нужно выносить международным федерациям, там обсуждать в первую очередь. Нужно, чтобы [участие профессионалов в любительских турнирах] было на международном уровне.

Наверняка есть спортсмены, которые хотели бы стать чемпионами мира. Это хорошо с медийной точки зрения. Например, кто-то хотел бы стать чемпионом России среди любителей.

Не думаю, что профессионалы захотят попробовать себя в любительских боях. Пусть даже в чемпионатах России. А так, с медийной точки зрения это было бы очень интересно. Но всемирная федерация [должна разрешить].

Международная федерация ММА пока никаких решений не приняла относительно допуска к участию наших спортсменов?

Пока нет информации. Мы смотрим чемпионат России.

Небольшим скандалом завершился финальный поединок в полулегком весе между Асефом Чопуровым и Курбаном Зайнуковым (Зайнукова сняли врачи из-за рассечения. — Прим. «СЭ»). В конце у вас была беседа с Шамилем Алибатыровым (тренер Зайнукова. — Прим. «СЭ»).

Да, была беседа, все-таки Шамиль входит в президиум Союза ММА, поэтому он не должен поддаваться эмоциям. Он все-таки лицо нашей организации, поэтому не должен поддаваться эмоциям. Здесь был независимый врач, который не заинтересован в победе кого-либо. Здесь не надо поддаваться эмоциям. Я сделал Шамилю небольшое замечание, слава богу, он правильно отреагировал.

Александр Емельяненко
Анатолий Малыхин
Иван Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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