«Смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это». Федор Емельяненко: ответ Сульянову, респект Малыхину, чемпионат России

Новое интервью с Последним Императором.

3 июня в Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по ММА, где определились чемпионы страны в 10 весовых категориях среди мужчин, а также в пяти — среди женщин.

После финальной схватки в легкой весовой категории глава Союза ММА Федор Емельяненко пообщался с журналистами. Уже во второй за последние три дня — 1 июня, после открытия чемпионата России, легендарный боец дал большое интервью, в котором откровенно высказался о младших братьях — Иване и Александре.

– Когда видите такое (бои на чемпионате России по ММА. — Прим. «СЭ»), не хотите вновь оказаться в клетке и показать мастер-класс?

– Да, вот бой был в легком весе, я микрофон взял, так хотелось в клетке оказаться. Серьезно.

– Как вам бои? Насколько уровень ММА из года в год растет?

– Пока не все закончились, а так все ребята очень интересные. Некоторые финалы повторяются, но видно, что ребята прибавляют. Интересно смотреть. Но все равно в финалах иногда наблюдается позиционная борьба, ребята осторожничают.

– Сегодня было много женских боев. Один закончился травмой (Диана Погосян победила Анастасию Фоминых ударом колена в корпус. — Прим. «СЭ»).

– Да.

– У вас какие ощущения были в этот момент? Помню, что у вас особое отношение к женским боям.

– Слов нет... (Улыбается.)

– Тяжело наблюдать?

- Ну, не мое это, простите, пожалуйста.

– С какими эмоциями вы смотрите женские бои?

– Я не сторонник женских боев. Я как профессионал смотрю. Интересно понять, что тот или иной боец делает в ринге. Но смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это.

– Даже если борьба, где нет ударов и нет травм, как в ММА и в боксе?

– Да, все верно.

– Поделитесь общими впечатлениями от атмосферы?

– Замечательная. В Ханты-Мансийске все всегда проходит на самом высоком уровне. Можем полностью довериться Игорю Черникову (президент Федерации ММА ХМАО — Югры. — Прим. «СЭ») и его команде. Знаем, что нас поддерживает правительство, губернатор.

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"

– Со стороны зрительский интерес как вам?

– Приятно, что зрители разбираются в боях, правильно реагируют на те действия, которые происходят в ринге. Я бился в Японии и видел, как там публика реагирует, есть что-то общее. Публика разбирается.

– Анатолий Сульянов говорил, что у них есть план сделать вам предложение [выступить в Hardcore] по боксу или ММА. Насколько это реальная история с учетом того, что бои будут на YouTube?

– Анатолий Сульянов пусть пока наведет порядок в своей организации, потом будем разговаривать о предложении, которое он сделал или хочет сделать.

– По поводу поп-ММА: вы не раз говорили, что это нужно запрещать. Но там дерется много бойцов, для которых это единственный вид заработка. Может быть, надо найти какой-то компромисс в этом плане? Или вы будете категоричны в этом вопросе?

– Почему? Можно, конечно, навести порядок, не раздавать лицензии налево-направо, а все-таки навести порядок, обговаривать с бойцами, прописывать в контракте какие-то вещи — что можно говорить, а что нельзя, какие темы можно затрагивать, а какие нельзя. О форме бойца можно спорить, а что касается личных вещей — это низковато как-то. Это раз. Второе: когда мы утверждали смешанные боевые единоборства, обговаривались и перчатки — абсолютно все. Толщина перчаток, вес и так далее: чтобы максимально защитить спортсмена. У нас спортсмены в 18-20 лет бьются в шлемах, утолщенных накладках и так далее. Сейчас захотелось кому-то бои на кулаках — и Федерация бокса России дала лицензию. Пожалуйста. Мне эти вещи непонятны. Как минимум.

– Общий компромисс можно найти?

– Если закон есть, то должен работать для всех. Пожалуйста, давайте найдем компромисс.

– Вы не следите за боями, но есть Анатолий Малыхин, который выступал по Союзу ММА и потом добился колоссальных высот в профессиональных ММА. Что могли бы сказать о его карьере?

– Толику большой респект и уважение. Молодец. Добился результатов, больших результатов. Я за него переживаю, всегда болею. Дай бог, чтобы он всегда побеждал.

– В тройку лучших тяжеловесов включили бы его в настоящий момент?

– Я этим не занимаюсь. Наверное, этим занимаются те, кто составляет рейтинг.

– По Сергею Павловичу: он приблизился к бою за титул UFC в тяжелом весе. Удается ли вам следить за его карьерой?

– Мне сказали, что мы поговорим о чемпионате России по ММА. (Улыбается.) А сейчас опять переключились на профессиональные ММА и мои личные отношения.

Сергей Павлович. Фото Александр Федоров, "СЭ"

– Допускаете, что в чемпионате России могут быть какие-то послабления, чтобы в нем могли участвовать профессионалы с определенным количеством боев?

– Этот вопрос нужно выносить международным федерациям, там обсуждать в первую очередь. Нужно, чтобы [участие профессионалов в любительских турнирах] было на международном уровне.

– Наверняка есть спортсмены, которые хотели бы стать чемпионами мира. Это хорошо с медийной точки зрения. Например, кто-то хотел бы стать чемпионом России среди любителей.

– Не думаю, что профессионалы захотят попробовать себя в любительских боях. Пусть даже в чемпионатах России. А так, с медийной точки зрения это было бы очень интересно. Но всемирная федерация [должна разрешить].

– Международная федерация ММА пока никаких решений не приняла относительно допуска к участию наших спортсменов?

– Пока нет информации. Мы смотрим чемпионат России.

– Небольшим скандалом завершился финальный поединок в полулегком весе между Асефом Чопуровым и Курбаном Зайнуковым (Зайнукова сняли врачи из-за рассечения. — Прим. «СЭ»). В конце у вас была беседа с Шамилем Алибатыровым (тренер Зайнукова. — Прим. «СЭ»).

– Да, была беседа, все-таки Шамиль входит в президиум Союза ММА, поэтому он не должен поддаваться эмоциям. Он все-таки лицо нашей организации, поэтому не должен поддаваться эмоциям. Здесь был независимый врач, который не заинтересован в победе кого-либо. Здесь не надо поддаваться эмоциям. Я сделал Шамилю небольшое замечание, слава богу, он правильно отреагировал.