14 мая они проведут выставочный бой, который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Турнир в Дубае

Прошло пять лет с тех пор, как Флойд Мейвезер завершил карьеру профессионального боксера, однако в эту субботу он снова проведет бой — выставочный.

Последний поединок в профи Мейвезер провел 26 августа 2017 года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде Конора Макгрегора. После этого непобежденный боксер принял участие в двух выставочных боях. В декабре 2018-го Флойд сразился со звездой кикбоксинга Тенсином Насукавой. Он несколько раз отправил 20-летнего на тот момент японца в нокдаун, после чего угловые Насукавы выбросили полотенце — уже в первом раунде.

А в июне прошлого года Мейвезер встретился с ютубером Логаном Полом, отбившись с ним всю дистанцию из восьми раундов. Согласно договоренности победитель поединка объявлен не был.

Теперь же Мейвезер выйдет против малоизвестного боксера по прозвищу Опасный. Их бой возглавит турнир Global Titans, который пройдет в Дубае на вертолетной площадке знаменитого отеля «Бурдж Эль-Араб», больше известного как «Парус». В андеркарде шоу состоится боксерский бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и куда менее известным бойцом ММА Бруно Мачадо.

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Знакомы с юности

Мейвезер ушел в отставку с профессиональным рекордом 50-0 (27 нокаутов). Рекорд Мура в боксе, само собой, скромнее, но он тоже еще никогда не проигрывал — 18 побед (12 нокаутов), одна ничья. Дон не выходил в ринг с 2016 года. В прошлом он выступал в основном в полулегком весе, тогда как Мейвезер владел титулами чемпиона мира в пяти дивизионах — от второго полулегкого до полусреднего.

Как пишет British Boxing News, Мур провел некоторое время в тюрьме, а бокс спас ему жизнь. Его дебют в профи состоялся 27 марта 1999 года — в родном городе Гэри, штат Индиана. Тогда он, 19-летний, досрочно выиграл у Джимми Холлоуэя во втором раунде. Дон называет себя «одним из лучших со Среднего Запада» и «успехом Среднего Запада».

Вроде совсем ничего примечательного. Но есть загвоздка. Дон Мур — давний спарринг-партнер Флойда Мейвезера. А раньше Мур тренировался у тренера Флойда — Роджера Мейвезера. В общем, они с Флойдом хорошо знакомы. Также Дон был спарринг-партнером Заба Джуды.

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42-летний Мур не сомневается в своей победе над 45-летним Мейвезером. «Я очень рад принять участие в этом событии, — сказал Дон на пресс-конференции, посвященной турниру. — Из-за того, сколько таких же [как и Флойд] тренировок я получил от Роджера Мейвезера, я смогу доставить Флойду настоящие проблемы. Я усердно тренировался, чтобы показать всем, кто такой Опасный Дон Мур, и разоблачить слабые стороны Флойда. Это мой шанс. Время пришло, Флойд не непобедим. Любого можно победить».

Мур и Мейвезер познакомились еще в подростковом возрасте. Они впервые встретились на турнире в Мичигане, где будущий обладатель бронзовой олимпийской медали Мейвезер остался без соперника. Тогда Муру предложили побоксировать с широко разрекламированным проспектом, но поединок так и не состоялся. «Мы так и не подрались, но его отец был там, его семья была там, Роджер, все были там. Я помню все это, так что история началась именно с этого момента», — сказал Мур в интервью The Sun.

Дон Мур. Фото Getty Images

Роджер

В 2012 году, на пике славы, Мейвезер пригласил Мура в свой тренировочный лагерь — на спарринги. Заодно Дон перезапустил свою профессиональную карьеру — в частности благодаря Роджеру Мейвезеру, с которым нашел общий язык.

«Когда я впервые оказался в их зале, я провел спарринг с Флойдом, а Роджер Мейвезер наблюдал за мной, — отметил Мур. — Я вышел на ринг с Флойдом — Роджер был на стороне Флойда, и Роджер смотрел и обращал на меня внимание. После того как мы провели спарринг, он подошел ко мне и спросил: «Чувак, у тебя есть тренер?» Я ответил, что нет, и он сказал: «Слушай, я буду работать с тобой, я буду тренировать тебя». Он взял меня под свое крыло, и с тех пор я тренировался под его руководством».

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«Флойд всегда испытывал проблемы, когда мы спарринговались, — подчеркнул боксер. — Все знают, что Роджер тренировал Флойда. Но он также тренировал и Дона. Те же самые знания, которые Роджер вкладывал во Флойда, он вложил и в этого молодого человека. Просто Флойд был в центре внимания, а я — нет. Я — андердог, но я уже проделал свою тяжелую работу с Флойдом, мы уже провели спарринги, принимали удар за ударом. Прямо сейчас передо мной возможность показать всем задницу, которую я надирал тогда. Я не просто спарринг-партнер, я — боец».

Сейчас Мура тренирует тренер Кенни Джонсон, но боксер все еще помнит мудрые слова Роджера Мейвезера, который умер в 2020 году.

На YouTube есть запись спарринга Мейвезера и Мура — шестилетней давности. Дон проявил себя неплохо, но, конечно, Флойд выглядел сильнее. Посмотрим, что будет 14 мая в Дубае.