Флойд Мейвейзер не любит, когда его называют афроамериканцем: «Не надо отделять меня»

Для него есть разница между черным и афроамериканцем.

Легенда бокса Флойд Мейвейзер всегда любил подчеркивать, что он прежде всего черный американец. Этот термин — с виду кажущийся расистским и разделяющим людей — для Флойда наиболее оптимален. А вот понятие «афроамериканец» Мейвейзеру уже обидно — ему кажется, что так его пытаются ущемить.

Недавно он объяснил разницу между этими терминами в ходе интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast. Помимо этого фрагмента разговор дошел и до других занимательных тем, поэтому мы решили добавить еще несколько моментов — о том, как Мейвейзер перестал давать деньги детям, его разговоре с Уорреном Баффетом и личном состоянии, которое боксер довел уже до 1,2 млрд долларов.

Флойд Мейвезер. Личные соцсети Флойда Мейвезера

***

— Самое главное для меня, чтобы мною гордились мои люди — черные американцы. Я всегда поддерживаю моих людей. Мексиканцы поддерживают мексиканцев, доминиканцы поддерживают доминиканцев, пуэрториканцы поддерживают пуэрториканцев, китайцы поддерживают китайцев. Я — черный американец. Я всегда в первую очередь будут поддерживать моих людей. И меня всегда будут знать как черного американца. Но я не могу назвать себя афроамериканцем. Они говорят «афроамериканцы», когда хотят отделить нас. Когда я выступал на Олимпийских играх, я не выступал за афроамериканскую команду. Я выступал за американскую команду. Не надо отделять меня.

— Как ты поступаешь с детьми в вопросах денег? Даешь им, сколько они хотят?

— Все четыре моих ребенка уже взрослые люди. Я сказал им: «Больше никакой милостыни. Так не может больше продолжаться». Я просто вижу это так, как будто делаю моим детям хуже. Я даю им деньги, они идут и покупают вещи, заправляют свои машины, устраивают вечеринки. Затем снова возвращаются ко мне: «Мне нужны деньги». Я покупаю им дома, покупаю машины. Но теперь я сказал им: «Ребят, если вы хотите пойти учиться, я могу дать на это денег. Или если вы уже работаете на меня, в моих бизнесах, вы должны открыть свои филиалы, открыть свое дело, и я дам вам стартовый капитал. Вы должны взяться за то, что я начал, и удвоить, утроить это. Чтобы потом мои внуки пришли за помощью уже к вам и продолжили ваше дело». Я хочу создавать поколенческое богатство.

Флойд Мейвезер с семьей. Личные соцсети Флойда Мейвезера

— Сколько у тебя машин?

— Примерно сто.

— Ты как-то говорил, что у тебя есть специальные места для белых машин, места для черных машин.

— Да. У меня есть несколько пикапов сейчас. В Лос-Анджелесе дороги не очень, поэтому я езжу в основном на пикапах. Иногда нужно вести себя неброско, поэтому у меня есть пикапы. Но и в ЛА у меня есть свой размах. Здесь у меня имущества наберется на 52 миллиона где-то.

— Как ты выбираешь машины?

— Когда ты находишься на таком элитном уровне, ты уже заранее знаешь, что тебе нужно. Потому что я уже ездил на всем, на чем можно. Есть человек, он звонит мне, предлагает машины. Я говорю: «Привези эту посмотреть, привези вот эту». Он привозит, и я выбираю, что хочу.

Флойд Мейвезер с машинами. Фото Личные соцсети Флойда Мейвезера Личные соцсети Флойда Мейвезера

— Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, в котором он вырос. Но как-то он сказал: «Единственное, чем я хочу владеть, будучи миллиардером, это личный самолет».

— У него далеко не один самолет. Я как-то сидел с Уорреном Баффетом в раздевалке перед одним из моих боев. Мы как раз обсуждали самолеты, у меня тогда было два своих самолета. И он сказал, что у него что-то вроде 540 личных самолетов. Он владеет целыми сетями личных самолетов, если я ничего не путаю. Там реально 500 штук своих самолетов у него. И я считаю, когда ты столько лет являешься миллиардером, это нормально — жить так, владеть таким. Но когда я выкладываю свои самолеты, свой образ жизни в соцсети — а я уже больше 10 лет не летаю на обычных рейсах, я летаю на своих самолетах, — люди начинают злиться, что я это выкладываю. Их это раздражает.

— Вот эти ребята вроде Уоррена Баффета — они поддерживают тебя? Они, может быть, не знают, что мы, атлеты, приходим в спорт из бедных семей и бедных районов. Поддерживают ли эти ребята тебя, желают ли тебе успеха, может быть, дают какие-то советы по инвестициям?

— Я из тех, кто не против того, чтобы попросить помощи или урока у таких ребят. У меня есть и другие знакомые уровня Уоррена Баффета. Когда я встречаюсь с моими еврейскими друзьями, моими белыми друзьями... мы должны понимать, что они впереди нас на сотни лет. И когда я говорю с ними, я даю понять, что я тоже хочу кушать. Я знаю, как вести с ними игру. Я знаю, во что они инвестируют, знаю, какие шаги они делают. Единственный способ, как ты можешь учиться у этих людей, — быть внимательным учеником, а я ученик. Для меня нормально спросить у них совета. Вообще многое, что я делаю, — это не попадает в Forbes, не попадает в медиа. У меня дела с банками в Гонконге, дела с банками в Японии, дела в ОАЭ, дела там, дела здесь. Да, здесь, в США, я заработал 1,2 миллиарда долларов. Но, может быть, в других странах у меня еще миллиард припрятан, откуда вы знаете. У меня большая команда, я веду бизнес по всему миру. Мне продолжают приходить чеки с моих боев семилетней давности — вот настолько умно я вел дела. «Богатый» — это термин, обозначающий короткие сроки. «Состояние, активы» — вот это уже долгосрочно.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.