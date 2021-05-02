Без риска и без рок-н-ролла. Бивол перебил Ричардса

Очередную защиту титула WBA в полутяжелом весе провел Дмитрий Бивол . Судьи увидели бой по - разному , но соперник Крейг Ричардс понял все довольно четко . Что дальше ?

Если вы спросите меня, кто же в боксе сейчас самый стабильный, на кого не повлияла ни пандемия, ни последовавшая из-за нее пауза в полтора года между боями - я назову первым делом Дмитрия Бивола. Словно разгром Чилембы, Жана Паскаля, Джо Смита, Ленина Кастильо - были позавчера. Джо Смит, кстати, за время, прошедшее после встречи с Биволом, успел провести три боя и стать чемпионом WBO в полутяжелом весе. Дмитрий же сегодня защищал пояс WBA, которым владеет с 2016 года, то есть уже 5 лет.

Эпоха, в которую мы живем, диктует нам уважение к любым конкурентным боям. Бокса становится мало, хорошего - еще меньше. Даже самые талантливые и успешные просиживают где-то на задворках. Бивол предлагал себя в качестве соперника Саулю Альваресу, готов был даже опуститься в суперсредний вес, если потребуется, а мексиканец боксирует едва ли не чаще всех сейчас, но в сторону Дмитрия не смотрит. Поэтому - Крейг Ричардс. Он чемпион Великобритании, когда-то проигравший Фрэнку Бульони. Из 16 его побед 9 — нокаутом, и соперники действительно чаще всего падали.

Но совершенно предсказуемо его рост, длина рук, острый удар справа, проблемой для Бивола не стали. В начале у чемпиона все время заходил левый хук - четко в обход блока - затем оказалось, что и джеб работает с последующим ударом справа. Ричардса даже несколько раз болтануло, а еще он перестал пытаться достать соперника размашистым хуком справа, его за это наказывали. Бивол - боксер не скорости, а ритма и чувства дистанции. Он делает примерно одно и то же с высоким качеством в течение всех 12 раундов, и он не устает. Он может позволить себе пропустить 1-2 удара, но только на излете, чтобы потом контратаковать серией. Теряешь концентрацию - окажешься в нокауте. Но специально обострять бой Дмитрий вряд ли будет.

Его место в боксерском шоу - четвертый бой. ПОСЛЕ Бивола дрались не только Чисора с Паркером, бой, где не было реального титула чемпиона мира. Но еще и Крис Юбенк-младший, сын Рикки Хаттона Кэмпбелл Хаттон, у него был второй бой в карьере, ну и Кэти Тэйлор с Наташей Джонас. Это не значит, что он пятый по значимости, но наводит на определенные мысли.

У нас с Дмитрием был такой разговор когда-то. Мне казалось, что, имея такое преимущество над соперниками, он должен действовать ярче, стремиться довести бой до нокаута, хотеть понравиться зрителю. Но его ответ меня действительно поставил в тупик. План - защищать пояс и не проигрывать. Получить большой бой. Выиграть. Но до этого момента все «обострения» и прочая игра на публику - ненужный риск. Можно потерять титул, можно пропустить какие-то лишние удары и получить проблемы со здоровьем... Но риск этот не будет оплачен, он не ведет к росту гонораров. И в случае с карьерой Бивола это действительно так и есть.

? And Still!



? 118-110, 115-113, 115-114



? Bivol defends his WBA light-heavyweight title by UD#BivolRichards pic.twitter.com/13pZmxXsqQ — BOXRAW (@BOXRAW) May 1, 2021

Ну и как победить такого боксера, который еще и стабилен, как машина? Ричардс попробовал с 7-8 раунда сделать бой более плотным, силовым, затем перевел огонь на туловище, сократил дистанцию, почти пошел в размен. В начале боя это ему и не удалось бы - Бивол просто включил бы ноги и не дал подойти ближе. Да и в 11 раунде он отзащищался, переждал, а затем просчитал ритм и начал вставлять свои хуки и кроссы между ударов соперника.

Судьи увидели поединок очень по-разному. Один отдал чемпиону 10 раундов из 12. Другие два - по 7. Победа единогласным решением, для этого Дмитрий сделал более чем достаточно, но это не впечатляет. Бокс Бивола впечатляет не всех (и в том числе некоторых судей), он для тех, кто разбирается в мельчайших нюансах, кто любит его стиль, его манеру... или просто тех, кто болеет за победителей.

Временный пояс Бивол взял в седьмом бою (а сейчас у него их 18), быстро сделал титул постоянным, появлялись новые чемпионы, уходили старые, но Дмитрий остается с поясом - и без большого боя. Я продолжаю считать, что любой боксер должен быть ярким, ему нужен рок-н-рольный ген крутизны, но пока чемпион не проигрывает и сохраняет пояс, а соперники не находят к нему ключи. И у меня не поворачивается язык сказать сейчас Дмитрию Юрьевичу, что он не прав. И, как и все, я хочу, чтобы он встретился с Альваресом или Бетербиевым или с кем-то еще - с поясом и репутацией. Бывают, конечно, великие карьеры и без великих боев, но я очень хочу, чтобы Бивола знали и любили все, кто смотрит бокс, а не только те, кто в нем слишком уж глубоко разбирается.