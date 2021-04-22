Один из самых громких апсетов в истории бокса.

Леннокс Льюис в 2000 году трижды успешно защитил титулы WBC и IBF, победив Майкла Гранта, Франсуа Боту и Дэвида Туа. Летом 2001-го он хотел выйти против Майка Тайсона, однако тот после поединка с Анджеем Голотой попался на допинге и был дисквалифицирован на три месяца. В результате Льюис решил провести защиту против малоизвестного Хасима Рахмана.

Тогда у Рахмана было 35 побед и 2 поражения, фанатам бокса он был больше всего известен тем, что вылетел за канаты в бессознательном состоянии после панча Олега Маскаева. Плюс в декабре 1998-го он проиграл нокаутом Дэвиду Туа, которого Льюис разобрал без проблем. У букмекеров Льюис был фаворитом из расчету 1 к 20, что делает победу Рахмана одним из самых громких апсетов в истории тяжелого веса и бокса вообще. Впрочем, Бастер Даглас перед боем с Майком Тайсоном был еще большим андердогом, там ставки принимались из расчету 1 к 42.

Scarce oversized and ultra glossy program in my #boxing collection from South Africa from when Hasim Rahman KO'd Lennox Lewis for a massive upset to win the heavyweight championship -- 20 years ago today. pic.twitter.com/pslWcIuNQ5 — Dan Rafael (@DanRafael1) April 21, 2021

Похоже, что Льюис не воспринимал Рахмана как серьезного соперника — еще до их боя он начал переговоры о поединке с Тайсоном. Британец легкомысленно отнесся и к подготовке. Поединок проходил в Южной Африке — в казино в городке Бакпан, 1500 метров над уровнем моря. Рахман, чтобы акклиматизироваться, прилетел в ЮАР почти за месяц до боя — 27 марта. Льюис же прибыл в аэропорт Йоханнесбурга лишь 10 апреля, а до этого тренировался в Лас-Вегасе (600 метров над уровнем моря). По словам британского журналиста Боба Ми, южноафриканские медики зафиксировали у Леннокса «экстремальный джетлаг». И еще такой интересный факт: во время тренировочного лагеря британец снимался в фильме «11 друзей Оушена» (Ocean's Eleven).

A shocked Lennox Lewis struggles to rise after being blasted by a vicious right hand from Hasim Rahman in #SouthAfrica in 2001. Rahman won by KO in five to score a huge upset, but later that year Lewis got #revenge with a 4th round one-shot knockout. #Heavyweight #History #Boxing pic.twitter.com/DVfrSg9QAv — Heavyweight History (@HVYWeightHeroes) February 20, 2021

Бой начался 22 апреля в 5 утра по местному времени, т. е. в прайм-тайм на американском ТВ. Менеджер Рахмана — Стэн Хоффман — поставил на победу Хасима семизначную сумму. В команде Рахмана уповали на плохую физическую форму Льюиса. Леннокс же уверял, что высота 1500 метров — это ерунда. «Я не верю всему, что об этом говорят ученые. Это не станет для меня проблемой. Рахману нужно бояться не высоты, а меня», — сказал он перед боем.

Первый раунд остался за Рахманом, второй, третий и четвертый — за Льюисом, а в пятом наступила развязка. Американец джебом прижал соперника к канатам, отпустил, потом снова поддавил и нанес сокрушительный удар правой рукой. Леннокс рухнул на настил. Нокаут. «Он утонул в Ocean's Eleven», — тонко заметил комментатор HBO Ларри Мерчант (ocean в переводе с английского — океан).

Рахман прославился на весь мир. Подписал контракт с Доном Кингом, получил предложение от Showtime о бое с Тайсоном (на 19 миллионов долларов) и от HBО о реванше с Льюисом (на 17 миллионов долларов). Рахман же решил для начала подраться с датчанином Брайаном Нильсеном — за 5 миллионов долларов. Организовать этот бой не получилось, и затем Хасиму назначили поединок с Дэвидом Изоном. Однако контракт Льюиса на их первый бой содержал пункт о реванше, и британец через суд выбил себе право снова сразиться с Рахманом. Бой прошел 17 ноября 2001-го в Лас-Вегасе — в знаменитом казино «Мандалай Бэй».

Today in SA sports history: April 22 https://t.co/4j3y99ioCt — Sunday Times (@SundayTimesZA) April 21, 2021

Рахману не понравилось то, что Льюис обратился в суд. «Это гейский поступок», — сказал он в радиоэфире. За слова пришлось отвечать в студии ESPN, где состоялось их перекрестное интервью.

Льюис: Он мне говорит, почему я веду себя как гей или что-то в этом вроде. Я ему ответил: «Ты спятил? С чего вдруг я — гей? Почему ты называешь меня геем?» Он говорит: «Я не называл тебя геем». Если честно, я не понимаю его.

Ведущий: Так что вы ему сказали?

Рахман: Я сказал ему про то, что он сделал. Назвал его геем из-за того, что он подал в суд. Хотя я ему говорил, что мы подеремся в любом случае. Не знаю, почему он так обиделся.

Льюис: Я на 100 процентов натуал. Мне нравятся женщины. Если ты беспокоишься по этому поводу, то приведи свою сестру.

Рахман: Говори все что хочешь, но не трогай моего отца, мою маму, и в целом семью.

Льюис: Тогда следи за языком.

Рахман: Ты мне никто, чтобы указать! Я буду говорить все, что захочу! Не смей трогать мою семью!

Льюис: Ну-ка, скажи что-нибудь, раз такой смелый!

После этого они сцепились и начали бороться. Именно бороться — кулаками никто не махал (видимо, это запрещал контракт).

К реваншу Рахман готовился очень серьезно — каждый день начинал с пробежки в 5:45 утра, собрал вокруг себя большую команду: много тренеров, спарринг-партнеров. Тем не менее Льюис на этот раз подошел к бою в хорошей форме и выиграл брутальным нокаутом в третьем раунде.

В 2002-м Леннокс нокаутировал Тайсона, а в 2003-м победил Виталия Кличко, после чего завершил боксерскую карьеру. Льюис — один из величайших тяжеловесов всех времен, а вот Рахман вписал свое имя в историю прежде всего, как человек, неожиданно для всех нокаутировавший Льюиса. Но боксером он был, безусловно, сильным.

Вот несколько цитат Рахмана о бое с Льюисом. Все это было сказано уже после того, как он ушел из бокса (то есть после 2014 года):

«На первый бой я выходил с таким настроем: твои удары должны быть жестче, чем те удары, которые ты примешь, — вспоминал Рахман на подкасте SecondsOut. — Я мыслил так, что нужно ударить его настолько сильно, насколько это возможно. Если сложить воедино эти два компонента и смешать их со способностью выдерживать удары, то получится формула успеха первого боя». (SecondsOut)

«Я основательно подготовился к первому поединку. Полетел в Южную Африку за месяц до боя. В какой бы форме Льюис ни вышел, я бы победил его. Такой нокаут входил в мои планы, но я допускал и другие варианты. Геймплан заключался в том, чтобы прессинговать, заставлять пятиться его к канатам и в подходящий момент нанести удар правой рукой. Я прокручивал такой сценарий у себя в голове. Мы постоянно отрабатывали эту стратегию в зале, и я счастлив, что все случилось именно так, как я и планировал». (Boxing Social)

«Мы с Льюисом иногда видимся. Более того, несколько раз дарили друг другу подарки. Что было, то прошло. Что я могу еще сказать? Люди будут произносить мое имя каждый раз вспоминая Леннокса Льюиса. Не думаю, что он расстраивается сейчас по этому поводу». (SecondsOut)

«Наша трилогия могла состояться, я был претендентом номер один. Но Льюис завершил карьеру в статусе чемпиона. Я рад тому, чего достиг благодаря ему. Леннокс Льюис, на мой взгляд, является лучшим тяжеловесом в истории бокса, и я победил его». (Laugh At First Site)

«Величайшим Льюиса делают его рост, атлетизм, боксерское IQ. Он был чемпионом Олимпийских игр, побеждал любого, кого ставили перед ним. Его рекорд говорит само за себя. Правда, люди считают, что у него железная челюсть — из-за того, что он выдерживал удары, например, Майка Тайсона. Но я в бою с ним смог доказать обратное». (Laugh At First Site)

My first (and definitely not my last) bad betting decision, Rahman +210 over Lewis https://t.co/sLbeyqxXPa pic.twitter.com/N5eNwgRdsy — Tim — Boxeo ?? Boxen бокс ??? Boks ?? Box (@TimBoxeo) November 17, 2020

Льюис подробно рассказал о поражении от Рахмана на подкасте Джо Рогана. Он заявил, что относился к оппоненту всерьез, а еще посетовал на действия судьи — по его мнению, тот остановил бой слишком рано. Хотя со стороны кажется, что если бы бой продолжился, для Леннокса все могло бы закончиться больницей. Также бывший чемпион мира признался, что прилететь в ЮАР за две недели до боя было ошибкой — это следовало сделать раньше.

«Я мог дождаться поединка с Майком Тайсоном, но мне нужно было оставаться активным, поэтому я решил подраться с Хасимом Рахманом, — отметил Льюис. — Я взглянул на рейтинг, и он там находился на седьмом месте. Я знал, что он не станет легкой прогулкой, так как он очень крепкий боксер, а не как остальные, которых можно с легкостью нокаутировать. Мне хотелось дать возможность фанатам лицезреть поединок с достойным оппонентом, а не просто уйти домой, не подравшись и два раунда.

Другая причина — мне хотелось выступить в Африке, ведь сам Мохаммед Али дрался в Африке, почему бы и мне не повторить? Я был чемпионом мира, почему бы не подраться в Африке? Но для меня стало шоком вот что: то место, где мы дрались, находится на достаточной высоте над уровнем моря. Стоило прилететь туда гораздо раньше для акклиматизации. Мне стало трудно дышать уже после первых выброшенных ударов. Знаю, что и ему не приходилось легко в этом плане, хотя он прилетел туда раньше меня.

Другой интересный момент: я заметил его выброшенный удар, поднял руку для защиты, но все же он попал через блок прямо в челюсть. Много чего тогда было против меня. Понимал, что таким лаки-панчем больше меня никогда не поймать. И да, ему повезло еще с тем рефери, который был на его стороне. Как только я упал, он тут же поспешил остановить поединок... Дай хоть немного шанса, позволь восстановиться, все-таки я — чемпион мира. Почему такого не было в поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера?"